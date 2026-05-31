Ένα ακόμη ασυνήθιστο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί εξάρτημα πυραυλικού συστήματος και είναι ακίνδυνο για τους πολίτες, εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με εκείνο που είχε βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου.

Το αντικείμενο, που μοιάζει με μεταλλική μπάλα, φέρεται να είναι εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό. Όπως είχε διευκρινιστεί και στην προηγούμενη περίπτωση, το συγκεκριμένο εξάρτημα είναι πλήρως ακίνδυνο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν το Λιμενικό Σώμα και η Αστυνομία, οι οποίοι απέκλεισαν προληπτικά την περιοχή, ενώ ενημερώθηκε και ειδικό κλιμάκιο του στρατού για την περισυλλογή και απομάκρυνσή του.

Δεν προκλήθηκε αναστάτωση στους λουόμενους ούτε σημειώθηκε κάποιο περιστατικό. Η απομάκρυνση του ευρήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

