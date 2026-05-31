Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία του Αγίου Νικολάου της Κρήτης

Δεν προκλήθηκε αναστάτωση στους λουόμενους ούτε σημειώθηκε κάποιο περιστατικό - Η απομάκρυνση του ευρήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κρήτη

Ένα ακόμη ασυνήθιστο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί εξάρτημα πυραυλικού συστήματος και είναι ακίνδυνο για τους πολίτες, εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με εκείνο που είχε βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου.

Το αντικείμενο, που μοιάζει με μεταλλική μπάλα, φέρεται να είναι εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό. Όπως είχε διευκρινιστεί και στην προηγούμενη περίπτωση, το συγκεκριμένο εξάρτημα είναι πλήρως ακίνδυνο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν το Λιμενικό Σώμα και η Αστυνομία, οι οποίοι απέκλεισαν προληπτικά την περιοχή, ενώ ενημερώθηκε και ειδικό κλιμάκιο του στρατού για την περισυλλογή και απομάκρυνσή του.

Δεν προκλήθηκε αναστάτωση στους λουόμενους ούτε σημειώθηκε κάποιο περιστατικό. Η απομάκρυνση του ευρήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη ύποπτο αντικείμενο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark