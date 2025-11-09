Μαξίμου: «Ουδέν σχόλιον» για τις δηλώσεις Σαμαρά

«Ουδέν σχόλιον» ήταν η αντίδραση του Μαξίμου για την εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, στον ΑΝΤ1.

Σημειώνεται πως ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του σήμερα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, δηλώνοντας ότι «σταθμίζει την κατάσταση» και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του «όταν έρθει η ώρα». Ο κ. Σαμαράς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στη σημερινή Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε για αλαζονεία, επισημαίνοντας ότι το κυβερνών κόμμα έχει «πάρει τον δρόμο προς τα βράχια». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή, με ηγεσία αποφασισμένη, με εθνικό όραμα και συνέπεια.

Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε: «Όλον αυτόν τον καιρό διαβάζω και ακούω δεξιά και αριστερά διάφορα σενάρια για μένα, χωρίς εγώ να έχω μιλήσει ποτέ για όλα αυτά. Κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, επιστρέφει ο Σαμαράς, δεν επιστρέφει ο Σαμαράς, τα 'βρηκε με τον τάδε ο Σαμαράς, τα 'βρηκε με τον δείνα ο Σαμαράς, δεν τα 'βρηκε με κανέναν ο Σαμαράς».

«Και όχι μόνον αυτό, βάζουν να με μετράνε και οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή κάποιοι πληρώνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για να μετρήσουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία μου, το οποίον όμως δεν υπάρχει. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει. Και παρόλο που δεν υπάρχει όμως στις δημοσκοπήσεις, το είδα να φτάνει μέχρι και στο 16%. Ακόμα και λίγες μέρες μετά τη Λένα, διάβαζα δεξιά κι αριστερά τις δήθεν σκέψεις μου, τα πολιτικά μου σχέδια, τα συναισθήματά μου και όλα αυτά τ' απίθανα πράγματα σε τέτοιες τραγικές για μένα στιγμές», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο το τι τελικά πρόκειται να πράξει, επεσήμανε: «Είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τ' αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου 'ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή. Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος».

«Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς και πρόσθεσε: «Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί. Έχει πάρει δυστυχώς ολοταχώς τον δρόμο προς τα βράχια. «Θυμίζει αυτό που κάποτε είχε πει η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου για το τότε ΠΑΣΟΚ: «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».

Πρόσθεσε ότι πλέον ο πατριωτισμός και οι ιδέες «που κι εγώ έχω εκφράσει διαχρονικά και με σταθερότητα», έχουν πια γίνει πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία, επαναλαμβάνοντας κάτι που είχε πει και νωρίτερα: ότι η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης.

«Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με εθνικό όραμα, έτοιμη για ρήξεις, αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική» ανέφερε.

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε, ωστόσο, ότι για την αναγέννηση της πατρίδας απαιτείται και μια αποφασισμένη κοινωνία. «Μια αναγέννηση που απαιτεί θέληση, πείσμα, κόπο, όχι εύκολες λύσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.