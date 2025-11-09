Πολιτικούς κραδασμούς αναμένεται να προκαλέσει η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στον ΑΝΤ1, ο οποίος ερωτηθείς για το εάν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, αναφέροντας ότι «σταθμίζει την κατάσταση» και θα προβεί σε ανακοινώσεις όταν θα έχει λάβει τις αποφάσεις του.

Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε «όλον αυτό τον καιρό διαβάζω και ακούω δεξιά και αριστερά σενάριο για εμένα χωρίς να έχω μιλήσει. Τα βρήκε με τον τάδε, δεν τα βρήκε με κανέναν. Με μετράνε και σε δημοσκοπήσεις. Πληρώνουν τις εταιρείες για να με μετρήσουν σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει και με έφεραν μέχρι και στο 16%. Απίθανα πράγματα σε τέτοιες τραγικές για εμένα στιγμές».

«Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι» εξήγησε ο πρώην πρωθυπουργός.

