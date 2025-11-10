«Τι περίεργο αλήθεια, να έχει καταγραφεί σωρεία τηλεφωνικών διαλόγων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά όχι των αρμοδίων ή και εμπλεκομένων υπουργών!» αναφέρει, με αφορμή την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων βουλευτών στην εξεταστική επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση των κοινοτικών πληρωμών.

Πρόσθεσε επίσης: «Ούτε καν με τους στενούς τους συνεργάτες, μερικοί από τους οποίους πρωταγωνιστούν σε συνδιαλέξεις απείρου κάλλους και ευρηματικού λεξιλογίου. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής Κέρκυρας, κατά την εξέταση του κ. Λιβανού, έθεσε θέματα όπως «Τα συμβατικά τηλέφωνα και η υποψία για συνδιαλέξεις μέσω WhatsApp, τα αμνοερίφια που από 2 εκατ. το 2019 υπερδιπλασιάστηκαν και ξεπέρασαν τα 5 εκατ. το 2025, η παραίτηση Βάρρα που έδωσε ευκαιρία στις εγκληματικές ομάδες να συνεχίσουν τη δράση τους και η προσπάθεια της Ελλάδας να αποφεύγει τεχνηέντως τους ελέγχους».

