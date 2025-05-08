Στα δικαστήρια έφτασε το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, για την υπόθεση παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κ. Κασσελάκης παραπέμφθηκε σε δίκη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που είχε διενεργήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας με αφορμή τη δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με την ύπαρξη εταιρείας στις ΗΠΑ από τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, διατάξεις του οποίου απαγορεύουν σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης ο κ. Κασσελάκης κλήθηκε να παράσχει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη απαγόρευση.

Προσερχόμενος στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο κ. Κασσελάκης δήλωσε: «Υπάρχει η προσωπική μου υπόθεση για τον δανεισμό που έκανα στο κόμμα μου τότε, τον Δεκέμβριο του 2023, τρεις μήνες μόλις αφού είχα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζω αν θα δικαστεί σήμερα η υπόθεση λόγω ωραρίου. Εύχομαι να δικαστεί, θέλω να δικαστεί. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι τιμητική αυτή η δίωξη για μένα. Είναι η πρώτη περίπτωση πολιτικού που δανείζει στο κόμμα του και βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ας είναι αυτό μια ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαφάνεια στα κόμματα. Το Κίνημα Δημοκρατίας έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τη διαύγεια στα κόμματα, για να μην μπορεί να υπάρχει άλλο αυτό το μαύρο χρήμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.