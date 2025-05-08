Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε την κατάθεση του αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή, για κακούργημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύνταξη του κειμένου της προανακριτικής θα ολοκληρωθεί αύριο και η επίσημη κατάθεση του αιτήματος θα γίνει τις επόμενες μέρες.

«Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για προανακριτική. Έχει γίνει πολύ δουλειά... Θα προτείνουμε κακουργηματικές πράξεις για τον Κώστα Καραμανλή, όπως ακριβώς κατηγορούνται και οι υφιστάμενοι του» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Mega.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του στην τρίτη θέση, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στον προγραμματικό και συγκροτημένο λόγο του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι στις εθνικές εκλογές το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έχει καλύτερη δυναμική. Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο.

«Η ΝΔ θέλει ένα κόμμα απέναντι που να τη βοηθά στο αφήγημα που χτίζει 'Μητσοτάκης ή χάος', για να συσπειρώνει, να δημιουργεί φόβο» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δεύτερες σκέψεις για «Πρωινό καφέ» - Συνέδριο από του χρόνου

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες επιχειρούν την ανασυγκρότηση του κόμματος και τη σύνδεση της δουλειάς της κοινοβουλευτικής ομάδας με το κόμμα. Τις τελευταίες ημέρες έχει συζητηθεί εκτενώς η δημιουργία Πρωινού καφέ με την προσθήκη της Άννας Διαμαντοπούλου και του Παύλου Γερουλάνου για την καθημερινή λειτουργία του κόμματος, ωστόσο φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για την ενίσχυση του άτυπου οργάνου και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του προέδρου για το αν τελικά τεθεί το σχέδιο σε λειτουργία ή αν επιλεγεί άλλος τρόπος για τη λειτουργία και την επικοινωνία της δουλειάς του κόμματος.

Ένα άλλο θέμα που συζητείται στα ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια είναι η ημερομηνία του συνεδρίου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή να το έχει τοποθετήσει το φθινόπωρο του 2025.

Προσεκτικοί παρατηρητές ωστόσο σημειώνουν ότι τα Περιφερειακά συνέδρια αραιώνουν, ο γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί (οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη θέση προαλείφεται ο Γιάννης Βαρδακαστάνης) όπως και η γραμματεία Συνεδρίου, και τονίζουν ότι τα δεδομένα οδηγούν σε συνέδριο από Φλεβάρη.

Πηγή: skai.gr

