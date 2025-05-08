Μήνυμα για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, με τη Νίκη των Συμμάχων και την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας, έστειλε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Μία νίκη στην οποία συνέβαλε η Ελλάδα, με τον αγώνα και τις θυσίες του λαού της», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.

80 χρόνια από τη λήξη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, με τη Νίκη των Συμμάχων και την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας.



Μία νίκη στην οποία συνέβαλε η Ελλάδα, με τον αγώνα και τις θυσίες του λαού της.#VEDay #VEDay2025 #veday80thanniversary pic.twitter.com/ziH1OWnkDp — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 8, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.