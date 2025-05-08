Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δένδιας για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου: Η Ελλάδα συνέβαλε στη νίκη με τον αγώνα και τις θυσίες του λαού της

Με έμφαση στους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού το μήνυμα του Νίκου Δένδια για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου 

Νίκος Δένδιας

Μήνυμα για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, με τη Νίκη των Συμμάχων και την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας, έστειλε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας

«Μία νίκη στην οποία συνέβαλε η Ελλάδα, με τον αγώνα και τις θυσίες του λαού της», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας Β Παγκόσμιος Πόλεμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark