Μήνυμα για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, με τη Νίκη των Συμμάχων και την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας, έστειλε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
«Μία νίκη στην οποία συνέβαλε η Ελλάδα, με τον αγώνα και τις θυσίες του λαού της», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.
80 χρόνια από τη λήξη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, με τη Νίκη των Συμμάχων και την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 8, 2025
Μία νίκη στην οποία συνέβαλε η Ελλάδα, με τον αγώνα και τις θυσίες του λαού της.#VEDay #VEDay2025 #veday80thanniversary pic.twitter.com/ziH1OWnkDp
