To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, υιοθέτησε στο τελικό κείμενο της έκθεσης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή στον επικείμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία σειρά από μέτρα που είχε προτείνει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οικονομική ενδυνάμωση των περιφερειών ώστε οι περιφέρειες να έχουν ισχυρότερο ρόλο, όπως επίσης και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αλλά και την ενίσχυση όσων έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές.

Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά είναι η εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητέ κ. Επίτροπε.

Τα επόμενα 7 έτη θα είναι καθοριστικά για την οικονομική πολιτική της Ευρώπης και των χωρών μας. Η Άμυνά μας και η θωράκισή της από τρίτες χώρες που απειλούν Ευρωπαϊκές χώρες.

Η χρηματοδότηση της φύλαξης των συνόρων

Η στέγαση και η λύση στο δημογραφικό

Η εξασφάλιση καλύτερων μισθών και συντάξεων

Η ενίσχυση των περιφερειών και των Δήμων

Οι άμεσες αποζημιώσεις από καταστροφές

Η τιθάσευση της ακρίβειας και υψηλών τιμών ρεύματος.

Όλα αυτά αποτελούν τις βασικές μας προτεραιότητες».

Πηγή: skai.gr

