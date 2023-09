Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: «Ο πρωθυπουργός πήρε το μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία» Πολιτική 10:09, 13.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ερωτηθείς μεταξύ άλλων για το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών, ανέφερε ότι πρέπει πρώτα να μετρήσουμε με ακρίβεια τις υποδομές που καταστράφηκαν