Άνοιξε αυλαία το συνέδριο «Mergers & Acquisitions Summit», το οποίο φιλοδοξεί να διερευνήσει το συναρπαστικό πεδίο του M&A, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα, τα μυστικά των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, καθώς και τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα επιτυχημένα deals της αγοράς.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων της επιχειρηματικής σκηνής, κυβερνητικών αξιωματούχων και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στην εναρκτήρια συζήτηση του συνεδρίου, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος της Καθημερινής, Δημήτρης Δελεβέγκος, συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, CFO Ομίλου ΔΕΗ, και ο Γιώργος Μακριπίδης, Partner, Advisory και Corporate Finance Leader της PwC Greece, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην «τέχνη» που βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχημένο deal.

Ο κ. Αλεξανδρίδης τόνισε ότι η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από απλή εταιρεία ενέργειας που βασιζόταν στα ορυκτά καύσιμα, σε έναν διεθνή Όμιλο με ηγετική θέση στην ΝΑ Ευρώπη, με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια, την πελατοκεντρική φιλοσοφία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέπτυξε διεξοδικά τις εξαγορές από τη ΔΕΗ της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ στην Ελλάδα και της ΕNEL στη Ρουμανία, ενώ προχώρησε στην πρόβλεψη ότι ο κλάδος της ενέργειας θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας M&A. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν στα δυο αυτά deals, αναδεικνύοντας επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης εξαγοράς.

Από την πλευρά του ο κ. Μακριπίδης εξέφρασε την άποψη ότι η ενέργεια θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πεδίο και για το ελληνικό M&A. Το 2023 οι τιμές συναλλαγών σχετικά με τα deals στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήρθαν σε πιο λογικά επίπεδα σε σχέση με το 2022, επισήμανε, μια τάση που πιστεύει ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Τόνισε επίσης τη σημασία του να εντοπιστούν οι πτυχές που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον κάθε συμβαλλόμενο σε μια συναλλαγή, και οι οποίες θα καθορίσουν την επιτυχία ενός deal.

