Σκέρτσος στον ΣΚΑΪ: Όλα τα κόμματα πρέπει να κάνουν έναν αναστοχασμό για το θέμα των Τεμπών

«Τα κόμματα έχουν μόνο ένα λόγο ύπαρξης: Να υπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για τη νέα δημοσκόπηση που δείχνει μικρή άνοδο της ΝΔ και δεύτερο κόμμα την «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Όσο η κυβέρνηση στρέφεται προς την κοινωνία τόσο θα βρίσκει ανταπόκριση» είπε και πρόσθεσε ότι αυτό αφορά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Το τοπίο στην αντιπολίτευση είναι πολύ ρευστό. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις», σημείωσε αναφέροντας παράλληλα πώς η κοινωνία χρειάζεται λιγότερο «τοξικό λόγο και εχθροπάθεια».

Αξιολόγηση

Για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τόνισε ότι η αξιολόγηση είναι στον «πυρήνα» όσων εφαρμόζει η κυβέρνηση. «Ζητάμε από τους πολίτες να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του δημοσίου ώστε να έχουμε εικόνα».

Όπως είπε το πρόγραμμα της αξιολόγησης «τρέχει» ήδη εδώ και 2-3 χρόνια ενώ τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από 1.000 υπάλληλοι έχουν απολυθεί διότι κρίθηκε από τα αρμόδια όργανα ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Ανακοίνωσε νέο ψηφιακό ερωτηματολόγιο για κάθε ασθενή που παίρνει εξιτήριο. Θα λαμβάνει sms με ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση προσωπικού και νοσοκομείου. Στο τέλος του έτους θα γίνεται απολογισμός βάσει αυτών που μετέφεραν στο υπουργείο οι ίδιοι οι ασθενείς.

Τέμπη

«Στη νέα φάση για τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας ερχόμαστε πιο κοντά στην αλήθεια έχοντας στα χέρια μας και το πόρισμα από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που ζητήθηκε από τον εφέτη ανακριτή», είπε ερωτηθείς σχετικά και συμπλήρωσε:

«Όλα τα κόμματα πρέπει να κάνουμε βαθύ αναστοχασμό, πώς από δω και πέρα θα χειριστούμε αυτή την υπόθεση, που μας έχει πληγώσει όλους», είπε και πρόσθεσε πως «όλοι ζητάμε αλήθεια, μνήμη, δικαιοσύνη -να πληρώσουν όλοι όσοι έχουν ευθύνη- και πάνω από όλα ασφάλεια».

Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζει ότι μέσα από τη δικογραφία έχει εντοπίσει ζητήματα που παραπέμπουν σε κακούργημα, σημείωσε ότι «προτρέχει να βγάλει συμπεράσματα. Περιμένουμε να δούμε τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο».

