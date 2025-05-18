Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά από πυρετό συσκέψεων, αύριο Δευτέρα αναμένεται να κατατεθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η νομική ομάδα του κινήματος είναι σε συνεννόηση με τους τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην Προανακριτική Επιτροπή (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη,Γιώργο Μουλικιώτη) και με τον Πρόεδρο. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, υπό τον συντονισμό του Νίκου Ανδρουλάκη στην οποία συμμετείχε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης για να κλειδώσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Φαίνεται ότι εκτός από τον Κώστα Καραμανλή, τους υφυπουργούς του Γιώργο Καραγιάννη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη στη Χαριλάου Τρικούπη εξετάζουν προσεκτικά τα ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες των τέως αρμόδιων υφυπουργών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδεχόμενο να προστεθούν τα ονόματα τους στην προανακριτική να παραμένει ανοιχτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση υπογράμμισε ότι εξετάζονται οι αρμοδιότητες των υφυπουργών.

«Εμείς θα πάμε βάση των ΦΕΚ δηλαδή τα ΦΕΚ καθορίζουν τις αρμοδιότητες του υπουργού, των υφυπουργών εν ολίγοις οπότε τα πρόσωπα που έχουν που έχουν αρμοδιότητες που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών θα είναι και αυτά στην πρόταση μας για προανακριτική θα την καταθέσουμε τη Δευτέρα.» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Στην προανακριτική του ΠΑΣΟΚ θα κάνουν λόγο για κακουργηματικές πράξεις για τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

«Υπήρχε ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για την επικινδυνότητα του δικτύου και επέτρεψε χιλιάδες άνθρωποι να χρησιμοποιούν τη γραμμή» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η απόφαση για τον Χρήστο Σπίρτζη όπως φαίνεται έχει κλειδώσει, παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχαν δεύτερες σκέψεις λόγω της παραγραφής του ενδεχόμενου αδικήματος.

Δευτέρα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Ομάδας

Τη Δευτέρα στις 12 τα 33 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ δίνουν ραντεβού μέσω ζουμ για τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στην οποία θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πριν τις υπογραφές τους και την κατάθεση του αιτήματος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ενώ η συνεδρίαση των βουλευτών έχει κλειδώσει και έχουν ήδη λάβει την επίσημη ενημέρωση, ακόμα είναι υπό συζήτηση το αν πριν την κατάθεση της προανακριτικής θα συνεδριάσει και το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσαν τα μέλη του Πολιτικού Κέντρου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση από κοινού με τους βουλευτές, σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα.

Το πινγκ πονγκ ανακοινώσεων ανάμεσα σε κυβερνητικές πηγές και τη Χαριλάου Τρικούπη είχε και συνέχεια με κυβερνητικές πηγές να σχολιάζουν την τηλεοπτική εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε σήμερα, για ακόμα μία φορά, θυμωμένος και χωρίς απαντήσεις και επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη για τρεις μήνες επένδυσε, μαζί με τις πιο ακραίες φωνές, στις πιο ακραίες θεωρίες, με σκοπό την εργαλειοποίηση μια εθνικής τραγωδίας. Με τον μόνο, λοιπόν, που θα έπρεπε να είναι θυμωμένος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι με τον ίδιο του τον εαυτό» και τη Χαριλάου Τρικούπη να κάνει λόγο για ένδεια επιχειρημάτων.

«Πραγματικά... αποστομωτική η απάντηση "θυμωμένος" από τους επιτελείς του Μαξίμου. Απολύτως ενδεικτική του ήθους, της ένδειας επιχειρημάτων και αντίλογου για τις ευθύνες τους σχετικά με την επισφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας και την ασπίδα προστασίας που άπλωσαν στα στελέχη τους κάθε φορά που η ευρωπαϊκή ή η ελληνική δικαιοσύνη καλούσε τη Βουλή να ερευνήσει.»

Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου θα παρακολουθήσει το τουρνουά σκάκι που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, ενώ το βράδυ θα παραστεί στις εκδηλώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης "Η φλόγα της μνήμης" στην Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

