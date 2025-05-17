ΠΑΣΟΚ για Τέμπη: Ένδεια επιχειρημάτων της κυβέρνησης για τις ευθύνες της

«Πραγματικά... αποστομωτική η απάντηση 'θυμωμένος' από τους επιτελείς του Μαξίμου» σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για τις επικρίσεις από κυβερνητικούς παράγοντες.

«Απολύτως ενδεικτική του ήθους, της ένδειας επιχειρημάτων και αντίλογου για τις ευθύνες τους σχετικά με την επισφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας και την ασπίδα προστασίας που άπλωσαν στα στελέχη τους κάθε φορά που η ευρωπαϊκή ή η ελληνική δικαιοσύνη καλούσε τη Βουλή να ερευνήσει» πρόσθεσε στην απάντησή του.

