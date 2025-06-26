Της Δέσποινας Βλεπάκη

Από νωρίς το πρωί, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, ο Προϊστάμενος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δημακαρέας και η νομική ομάδα του κόμματος - ξεσκονίζουν τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έφθασε στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ΠΑΣΟΚ μελετούν τα δεδομένα προκειμένου να καταλήξουν στο επόμενο κοινοβουλευτικό βήμα, εξεταστική ή προανακριτική για τους εμπλεκόμενους υπουργούς.

«Είναι δεδομένο, αν προκύψουν ενδείξεις για ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών που πρέπει να ερευνηθούν ,θα κινηθούμε αναλόγως. Εμείς, για να ξέρετε, θα πάμε μέχρι τέλους στην ιστορία αυτή, θα διαλευκανθεί η υπόθεση και δε θα μείνει όπως θέλει η κυβέρνηση σε μια λογική συμψηφισμών.» σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στο OPEN.

Στελέχη της πράσινης παράταξης απαντώντας στην φημολογία για το ενδεχόμενο εμπλοκής στην δικογραφία στελέχους του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι οποιαδήποτε εμπλοκή είναι καταδικαστέα από θέση αρχής ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες των υπουργών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Τον τόνο έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος από το βήμα της Βουλής

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμείς το αναδείξαμε και εμείς θα το πάμε ως το τέλος όποιος και αν εμπλέκεται. Αυτό σας το υπογράφω.» σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος στην χθεσινή του τοποθέτηση.

«Πριν ο κ. Γεωργιάδης είπε στην ουσία ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της περιόδου πριν το 2023 κοιμόταν όρθιος και δεν κατάλαβε ότι οργανώθηκε μια συμμαχία που κατέληξε στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο με συνέπειες για τη χώρα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι φοβούνται όλοι το Μητσοτάκη γιατί τους έχει "διαλύσει"» σημείωσε με νόημα ο Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN επιχειρώντας να αναδείξει διγλωσσία στην κυβερνητική παράταξη για τους χειρισμούς που δεν απέτρεψαν το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Για ερασιτεχνισμό στη διαχείριση σοβαρών εθνικών θεμάτων κατηγόρησε την Κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης από την προσύνοδο των Ευρωπαίων σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

«Δυστυχώς η κυβέρνηση πορεύεται πολλές φορές για σοβαρά εθνικά θέματα με ορούς επικοινωνιακούς και ερασιτεχνισμούς. Το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει αυτά τα ζητήματα και οι σημερινές δημοσιές αντιπαραθέσεις των υπουργών της Κυβέρνησης μας επιβεβαιώνουν απολύτως» Τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έσπευσε να σβήσει τη φωτιά.

«O υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δεν απέδωσε καμία μομφή κατά του πρώην υπουργό Εξωτερικών και νυν Άμυνας Νίκου Δενδια. Στο άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκο μνημόνιο υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει η προβλεπόμενη ενδεδειγμένη και αποτελεσματική αντίδραση από την πρώτη στιγμή από την ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει καμία διγλωσσία.» ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

