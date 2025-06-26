Μήνυμα στη Λιβύη από Βρυξέλλες: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη

Αναφορά κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου αναμένεται να περιλαμβάνει το τελικό κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, στο προσχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρονται τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Η αναφορά αυτή αναμένεται να επικυρωθεί στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων.

Προσερχόμενος νωρίτερα σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ρητές αναφορές και για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η Ελλάδα θα ζητήσει, και πιστεύω θα το πετύχει, ρητές αναφορές στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

» Κρίνουμε ότι η επανάληψη αυτού του ευρωπαϊκού μηνύματος στην τρέχουσα συγκυρία είναι απαραίτητη, ώστε να καταστεί σαφές και στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη ότι το μνημόνιο αυτό δεν έχει καμία πρακτική και νομική αξία» είπε ο πρωθυπουργός.

Όλη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο ξεκινάει σε λίγο λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην οποία αποφασίστηκε μία δραστική αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ορίζοντα δεκαετίας για όλα τα μέλη της Συμμαχίας. Είναι φυσικό, λοιπόν, ότι σε μεγάλο βαθμό τα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας.

Θα έχω την ευκαιρία να αναφερθώ στις πάγιες ελληνικές θέσεις όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή μας, τη Μέση Ανατολή, την ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Να επανέλθουν όλα τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε η πυρηνική απειλή του Ιράν να αντιμετωπισθεί όχι με στρατιωτικό αλλά με διπλωματικό τρόπο.

Θα επαναλάβω και πάλι την πάγια θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι τώρα είναι η ώρα να επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της εκεχειρίας, της άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα, με την ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων, ώστε να σταματήσει αυτή η πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση.

Θα αναφερθούμε, επίσης, στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Συρία. Θα καταδικάσουμε, θέλω να ελπίζω, ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την αποτροπιαστική τρομοκρατική επίθεση η οποία έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες με στόχο ελληνορθόδοξους χριστιανούς. Και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στη μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας ότι απαιτούμε την προστασία όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Και φυσικά, θα μας απασχολήσουν και τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη Λιβύη, στην οποία Λιβύη τέμνονται προτεραιότητες εξωτερικής και μεταναστευτικής πολιτικής όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για τη σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την ανατολική Λιβύη και να ζητήσω την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε άμεσα να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα. Ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μαζί με Υπουργούς από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα θα βρεθεί στην ανατολική και στη δυτική Λιβύη στις αρχές Ιουλίου, έτσι ώστε να μεταφέρουμε το μήνυμα στις λιβυκές αρχές ότι αυτή η πρακτική δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεχτή.

Όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει ήδη κινητοποιήσει και τις Ένοπλες Δυνάμεις της, έτσι ώστε να υπάρχει μία αποστολή επιτήρησης των λιβυκών αρχών, έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σαφές μήνυμα ότι θέλουμε, απαιτούμε να συνεργαστούμε με τις λιβυκές αρχές, ώστε αυτά τα σκάφη των δουλεμπόρων είτε να μη φεύγουν από τις ακτές είτε να επιστρέφουν στις ακτές της Λιβύης πριν αυτά εξέλθουν των χωρικών τους υδάτων.

Επίσης, η Ελλάδα θα ζητήσει -και πιστεύω ότι θα το πετύχει- να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα ρητές αναφορές στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019. Κρίνουμε ότι η επανάληψη αυτού του ευρωπαϊκού μηνύματος στην τρέχουσα συγκυρία είναι απολύτως απαραίτητη, έτσι ώστε να καταστεί σαφές και στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη ότι το μνημόνιο αυτό το οποίο υπεγράφη δεν έχει ουσιαστικά καμία πρακτική και νομική αξία.

Ταυτόχρονα, θα συζητήσουμε και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Θα δώσουμε για ακόμα μία φορά έμφαση στα ζητήματα της ενέργειας: στον τρόπο με τον οποίον η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να έχει πιο προσιτή ενέργεια, πώς θα δουλέψει καλύτερα η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας για όλους τους καταναλωτές, πώς θα αυξήσουμε τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι ώστε να γίνουμε πιο αυτάρκεις και να μην είμαστε εξαρτημένοι από ακριβές εισαγωγές υδρογονανθράκων από τρίτες χώρες.

Και βέβαια, στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας θα τονίσουμε, επίσης, τη βούλησή μας να στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινείται στη λογική της απλοποίησης και του περιορισμού της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, που δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Δημοσιογράφος: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη σημερινή Σύνοδο όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συζητήσουμε για άλλη μια φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μετανάστευσης. Όπως γνωρίζετε, η προσοχή τώρα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεντρώνεται στο να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόσουμε μια νέα πολιτική όσον αφορά τις επιστροφές. Αυτό μου φαίνεται ότι λείπει από το ισχύον Σύμφωνο για τη Μετανάστευση.

Και βέβαια, θα έχω επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα με τη Λιβύη και να στείλω ένα πολύ σαφές μήνυμα για να ενθαρρύνω τις λιβυκές αρχές, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική Λιβύη, ότι πρέπει να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές χώρες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε αυτά τα σκάφη που διαχειρίζονται διακινητές να μην αποπλέουν καν από τις λιβυκές ακτές. Σας ευχαριστώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.