Σηκώνει το γάντι ο Δένδιας στον Γεωργιάδη

Με μια λιτή δήλωση απαντούν συνεργάτες του υπουργού Άμυνας στις αιχμές που άφησε ο Αδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το τουρκολυβικό μνημόνιο. "Στη δημόσια σφαίρα έχει τη σημασία του ό,τι λέγεται, αλλά κυρίως σημασία έχει ποιος το λέει", σημείωσαν συνεργάτες του Νίκου Δένδια στην "Καθημερινή".

Νωρίτερα ο Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο OPEΝ ,μιλώντας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, άφησε αιχμές για τον κ. Δένδια: «Είναι ευχάριστο; Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Δυστυχώς, για πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και νωρίτερα, η Ελλάδα δεν μπορούσε να κλείσει συμφωνία με τη Λιβύη και δεν είχαμε ανακηρύξει ΑΟΖ εκεί για διάφορους λόγους. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έγινε η συμφωνία εκεί. Δεν έγινε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, από ολιγωρία, εμείς δεν είχαμε κάνει συμφωνία, δεν κατάλαβε τότε το υπουργείο Εξωτερικών και βγήκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκείνη την εποχή έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Ηταν ευθύνη του υπουργείου Εξωτερικών, όχι του υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΥΠΕΞ έπρεπε να το εμποδίσει και δεν το εμπόδισε. Πάμε παρακάτω».

Κατά το σημερινό briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας: "Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δεν απέδωσε καμία μομφή κατά του πρώην υπουργού Εξωτερικών και νυν υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια για το τουρκολιβυκό μνημόνιο" είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς να απαντήσει αν υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο υπουργών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει».

