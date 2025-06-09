«Σήμερα στις 4 τα ξημερώματα είχα το «προνόμιο» να γίνω στόχος τρομοκρατικής επίθεσης, για δεύτερη μάλιστα φορά, στο σπίτι μου. Σήμερα με γκαζάκια. Την προηγούμενη φορά με μπογιές. Στο γραφείο μου όπως και στα γραφεία των συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη έχουν έρθει αρκετές φορές. Σε σπίτι το έχουν κάνει μόνο σε μένα», ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο βουλευτής της ΝΔ Α' Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος.

«Πιστεύω ότι ενοχλούν οι απόψεις μου για μία αστυνομία με «λυμένα χέρια» και η δημόσια στήριξή μου στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ασφάλεια στο χώρο των Πανεπιστημίων και για εκκένωση των καταλήψεων. Δεν πτοούμαι. Δεν πτοούμαστε! Στεναχωριέμαι πολύ για την αναστάτωση που προκαλώ στην οικογένεια, τους συγκατοίκους και στη γειτονιά μου», συμπλήρωσε ο κ. Σιμόπουλος.

