Τασούλας: Στην έναρξη της 65ης Διεθνούς Συνόδου Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 65ης Διεθνούς Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές, η οποία πραγματοποιήθηκε στον λόφο της Πνύκας.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Thomas Bach, για την προσφορά του στον παγκόσμιο Ολυμπισμό και Αθλητισμό, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Χαρίλαος Τσολάκης.

Πηγή: skai.gr

