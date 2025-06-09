Δένδιας για τα 5 χρόνια από τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία: Μεγαλώσαμε την Ελλάδα

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στα 5 χρόνια από τη συμφωνία για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία είπε υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, με ανάρτηση στο Χ: «Η πατρίδα μας έκλεισε μια εκκρεμότητα 45 ετών και επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο».

«Μεγαλώσαμε την Ελλάδα, με μία Συμφωνία η οποία αποδεικνύει την προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)» επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ο κ. Δένδιας συνοδεύει την ανάρτηση στο Χ με μια φωτογραφία όπου ίδιος και ο τότε υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, Luigi Di Maio, συνυπογράφουν τη συμφωνία.

5 χρόνια από τη Συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία, την οποία συνυπογράψαμε με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, Luigi Di Maio.



Η Πατρίδα μας έκλεισε μια εκκρεμότητα 45 ετών και επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.… pic.twitter.com/cWvXxirYZv — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 9, 2025

Πηγή: skai.gr

