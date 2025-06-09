Του Αντώνη Αντζολέτου

Τρεις προτάσεις στη Βουλή για σύσταση προανακριτικής επιτροπής βάζουν «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό με βασικό επίδικο τον πρωθυπουργό και την κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας» που συμπεριλαμβάνει το αίτημα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών το οποίο στηρίζουν 32 βουλευτές (Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, έξι ανεξάρτητοι από το Κίνημα Δημοκρατίας). Πρόκειται για μια ετερόκλητη συμμαχία που είχε απλώς στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Όσοι στηρίζουν την πρόταση επισημαίνουν πως οι συγγενείς είναι αυτοί που πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο.

Από την κυβέρνηση μιλούν για μια ανυπόστατη νομικά κατηγορία και κάνουν λόγο για παραλογισμό επισημαίνοντας, ωστόσο πως δεν έχουν καμία αντιδικία με τους συγγενείς, καθώς τις προτάσεις για την προανακριτική τις καταθέτουν τα κόμματα. Η κρίσιμη στιγμή της ψηφοφορίας θα δείξει πολλά αν και η μυστικότητα της ψήφου δίνει το δικαίωμα στους βουλευτές να καταγράψουν, αν το επιθυμούν, παρεκκλίσεις από τη βασική γραμμή των κομμάτων τους.

Στην πλειοψηφία δεν πιστεύουν πως υπάρχει θέμα διαρροών. Το γεγονός, μάλιστα πως υιοθετήθηκε η ακραία κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας» εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ενωτικά για την κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν συμπεριλάβει στο δικό τους αίτημα τη συγκεκριμένη κατηγορία αν και περιέγραφαν κακουργηματικές πράξεις για τον πρωθυπουργό.

Από το ΠΑΣΟΚ έχουν διαχωρίσει τη θέση τους σε σχέση με ποινικές ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζοντας πως δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ιδιαιτέρως ζορισμένοι είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πρότασή τους - μετά την απόσυρση των υπογραφών των βουλευτών του Κινήματος Δημοκρατίας - δεν κατατέθηκε στη Βουλή. Και αυτό έγινε τη χειρότερη στιγμή, καθώς την Πέμπτη ξεκινά το συνέδριο του κόμματος με τον Σωκράτη Φάμελλο να επιχειρεί να σηματοδοτήσει ένα restart.

Οι κάλπες στην Ολομέλεια, που θα αποφασίσει τη σύσταση ή μη προανακριτικής, θα αναφέρονται σε 14 πολιτικούς. 11 από το αίτημα των συγγενών των θυμάτων (Κ.Μητσοτάκης, Κ.Καραμανλής, Γ.Κεφαλογιάννης, Γ.Καραγιάννης, Μ.Παπαδόπουλος, Γ.Γεραπετρίτης, Γ.Τσακίρης, Ζ.Ράπτη, Θ.Πλεύρης, Ν.Παπαθανάσης, Χρ.Σπίρτζης) και τρεις που συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ και δεν είναι στην πρόταση των «32». Πρόκειται για τους πρώην υφυπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ Μαρ.Χρυσοβελώνη, Ν.Μαυραγάνη, Θ.Μωραϊτη.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα είναι η τελευταία μεγάλη σύγκρουση πριν η Βουλή κλείσει για τις θερινές διακοπές στα τέλη Ιουλίου. Αν και ήδη υπάρχουν οι πρώτοι ψίθυροι και για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Σε κάθε περίπτωση κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα συγκρουστούν σφοδρά τόσο για το τι έγινε τη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος των Τεμπών όσο και για τη διαχείριση που ακολούθησε. Ούτε την αντιπολίτευση, πάντως τη συμφέρει η αντιπολιτευτική της τακτική να περιοριστεί μόνο σε αυτό το πεδίο ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η ακρίβεια στην αγορά είναι μεγάλη και ήδη οικογενειακοί προϋπολογισμοί ζορίζονται αρκετά ενόψει των διακοπών.

Στη διάσκεψη των προέδρων την Πέμπτη θα συζητηθεί πότε θα διεξαχθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια, πιθανότατα την εβδομάδα από 16-20 Ιουνίου.





Πηγή: skai.gr

