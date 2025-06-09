Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος.

Αγνωστοι τοποθέτησαν τα γκαζάκια περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Από τη θραύση της τζαμαρίας δεν προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα ενώ στο παρελθόν άγνωστοι είχαν επιτεθεί στο σπίτι του βουλευτή με μπογιές. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες.

Η δήλωση του βουλευτή:

«Σήμερα στις 4 τα ξημερώματα είχα το «προνόμιο» να γίνω στόχος τρομοκρατικής επίθεσης, για δεύτερη μάλιστα φορά, στο σπίτι μου. Σήμερα με γκαζάκια. Την προηγούμενη φορά με μπογιές. Στο γραφείο μου όπως και στα γραφεία των συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη έχουν έρθει αρκετές φορές. Σε σπίτι το έχουν κάνει μόνο σε μένα», ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο βουλευτής της ΝΔ Α' Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος.

«Πιστεύω ότι ενοχλούν οι απόψεις μου για μία αστυνομία με «λυμένα χέρια» και η δημόσια στήριξή μου στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ασφάλεια στο χώρο των Πανεπιστημίων και για εκκένωση των καταλήψεων. Δεν πτοούμαι. Δεν πτοούμαστε! Στεναχωριέμαι πολύ για την αναστάτωση που προκαλώ στην οικογένεια, τους συγκατοίκους και στη γειτονιά μου», συμπλήρωσε ο κ. Σιμόπουλος.

Καταδικάζει η ΝΔ

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει την επίθεση στον βουλευτή. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει την επίθεση με γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη όπου κατοικεί ο βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο.

Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν μας πτοούν και δεν μας εκφοβίζουν. Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται».

