ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Ομάδας Αλήθειας, σπάει κάθε ρεκόρ θράσους και υποκρισίας

«Ο κ. Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Ομάδας Αλήθειας, σπάει σήμερα κάθε ρεκόρ θράσους και υποκρισίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του για την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Η κυβέρνηση θα ήταν συνετό να συμπεριφέρεται με μεγαλύτερη συστολή, όταν μιλά για την τραγωδία των Τεμπών», σημειώνει, αναφέροντας ειδικότερα ότι «από την αρχή το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην ανάγκη διερεύνησης του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη από τη Δικαιοσύνη με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων, όσο κι αν αυτή η διερεύνηση εμποδίζεται από την απώλεια κρίσιμου αποδεικτικού υλικού με ευθύνη της κυβέρνησης και όσων αποφάσισαν, υλοποίησαν και χρηματοδότησαν την αλλοίωση του χώρου και τώρα βρίσκονται στη Δικαιοσύνη με αίτημα του ΠΑΣΟΚ».

«Αν κάποιος οφείλει απολογία, είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση που εκπροσωπεί, για τις αναρίθμητες πιρουέτες», τονίζει. Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ «υπενθυμίζει» στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι «η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το ”μπάζωμα”» και ότι «σύρθηκε υπό το βάρος των κοινωνικών αντιδράσεων να αναγνωρίσει ότι είχαμε δίκιο για τις κυβερνητικές ευθύνες και τις ποινικές ευθύνες Τριαντόπουλου». «Στο κόμμα του κουνάει το δάχτυλο σήμερα;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και καταληκτικά υπογραμμίζει:

«Ας μελετήσουν στη Νέα Δημοκρατία με προσοχή τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή και ας απαντήσουν με θάρρος στους πολίτες: Θα συμφωνήσουν στη διερεύνηση κακουργηματικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης για την εγκληματική διατάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής που οδήγησε σε 57 θανάτους και δεκάδες σωματικές βλάβες ή θα καταστρατηγήσουν ξανά το Σύνταγμα όπως έκαναν πριν λίγες εβδομάδες με τον κ. Τριαντόπουλο;».

