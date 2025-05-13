«Καταρρέει με κρότο το αφήγημα της συγκάλυψης», ήταν το πρώτο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ για το πόρισμα Καρώνη του ΕΜΠ, όπου αναφέρονται τα έλαια σιλικόνης ως αίτιο πρόκλησης της πυρόσφαιρας στην τραγωδία των Τεμπών.

«Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι πως όλα θα τα αξιολογήσει η Δικαιοσύνη. Τώρα για να μπούμε στην ουσία, αυτό που βγήκε σήμερα με βάση όλα όσα λένε οι αναλυτές είναι ότι σήμερα, ως προς την πραγματογνωμοσύνη, μπαίνει με επιστημονικά τεκμήρια ένα επίσημο τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης που μπορώ να θυμηθώ εγώ. Ποια είναι αυτή η προσπάθεια; Το αφήγημα που έχτισε σύσσωμη η Αντιπολίτευση σε ένα τραγικό δυστύχημα, του οποίου τα αίτια πρέπει να διερευνηθούν μέχρι τέλους: το αφήγημα της συγκάλυψης και του παράνομου υλικού».

«Σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο κ. Καρώνης, κατά παραγγελία της Δικαιοσύνης, έρχεται και απαντά στο ζήτημα του εύφλεκτου υλικού και το αποκλείει, από την Άκρα Δεξιά μέχρι και την Αριστερά, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν υπάρχει φορτίο, αν δεν υπάρχει κάτι παράνομο, ποιο είναι αυτό το οποίο θέλει να συγκαλύψει;» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Όλα αυτά τα κόμματα που χρησιμοποίησαν ένα τόσο τραγικό δυστύχημα και έχτισαν ένα τέτοιο αφήγημα για να θυμώσουν τον κόσμο, έλεγαν συνειδητά ψέματα. Μας συκοφάντησαν, πίσω από τον καθέναν μας κρύβονται οικογένειες, παιδιά, φίλοι. Δεχτήκαμε απειλές, εκπομπές μετατράπηκαν από χιουμοριστικές και δήθεν κοινωνικού χαρακτήρα σε δικαστήρια. Έβαζαν φωτογραφίες από πολιτικούς κι έλεγαν ότι αυτοί συγκαλύπτουν».

Σφοδρή επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα «βέλη» του εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίον κατηγόρησε.

«Ο κ. Ανδρουλάκης στις 27/2, λίγες ώρες πριν το συλλαλητήριο για τα Τέμπη, πήρε μια πιθανολόγηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, όχι κάτι δεδομένο, αλλά υπό αμφισβήτηση, και αντί να περιμένει το σίγουρο και την επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, κρέμασε στα μανταλάκια και συνυπέγραψε με όλα αυτά τα κόμματα του παραλογισμού πρόταση δυσπιστίας και έκανε κατηγορητήριο για μπάζωμα. Για όαλ αυτά είναι υπόλογοι στους πολίτες».

«Το ξαναλέω, τα Τέμπη είναι μια εθνική τραγωδία. Πρέπει να διερευνηθούν εις βάθος όλα τα οποία οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία, αλλά το αφήγημα της συγκάλυψης και του παράνομου φορτίου κατερρίφθη πανηγυρικά και οι διακινητές τους πρέπει να απολογηθούν πριν και πάνω από όλα στην κοινωνία. Αυτήν τη στιγμή η Αντιπολίτευση δεν έχει το παραμικρό ίχνος αξιοπιστίας».

Ερωτηθείς για την προαναγγελθείσα κίνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να καταθέσουν νέο αίτημα προανακριτικής, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε «περιμένουμε το γραπτό κείμενο μήπως και υπάρχει κάποια σοβαρή επιχειρηματολογία για να απαντήσουμε. Η μέχρι στιγμής εμπειρία δεν δείχνει το παραμικρό στίγμα αξιοπιστίας στην αντιπολίτευση».

Σημείωσε, επίσης, ότι «δεν έχει βάση από νομικής πλευράς τα περί κακουργήματος σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή» λέγοντας «αυτή είναι νομική λογική Ανδρουλάκη. Με αυτή τη λογική όποιος κάνει κάτι παράνομο, θα πρέπει να διώκονται όλοι οι απο πάνω του χωρίς να εξετάσουμε την εμπλοκή του ή όχι. Επίσης, το κακούργημα προϋποθέτει δόλο, να θέλει δηλαδή το αποτέλεσμα, εν προκειμένω τον θάνατο 57 ανθρώπων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.