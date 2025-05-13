Μαρινάκης: Βαρύτατα εκτεθειμένος ο Ανδρουλάκης - Να απολογηθεί δημοσίως

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αντί να κρύβεται πίσω από ανακοινώσεις του γραφείου Τύπου, οφείλει να βγει και να απολογηθεί δημοσίως γιατί είναι βαρύτατα εκτεθειμένος, μετά τη σημερινή δημοσιοποίηση του πορίσματος του Πολυτεχνείου για την τραγωδία των Τεμπών» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σημειώνει ότι μία ημέρα πριν από τα συλλαλητήρια της 28ης Φεβρουαρίου, ο κ. Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και ενώ ακόμα συνεχιζόταν η παρουσίαση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είχε μετατρέψει μία πιθανολόγηση του τότε πορίσματος σε βεβαιότητα, προκειμένου να υιοθετήσει τις βαρύτατες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού περί «συγκάλυψης».

«Παράλληλα, σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε δημόσιες εμφανίσεις τους μιλούσαν για "παράνομα φορτία" και υιοθετούσαν ακόμα και θεωρίες συνωμοσίας που κορυφώθηκαν σε αναφορές από το βήμα της Βουλής μέχρι και για «χαμένα βαγόνια»» προσθέτει.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει δηλώσει ακόμα και ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, έφτασε στο σημείο, πως χαρακτηριστικά αναφέρει, να αποκαλέσει τον πρωθυπουργό «ενορχηστρωτή» της συγκάλυψης, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το κορυφαίο κοινοβουλευτικό όπλο και να συνυπογράψει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, μαζί με τους πιο ακραίους εκφραστές του απόλυτου παραλογισμού.

«Και όλα αυτά, χωρίς να περιμένει τα πορίσματα των επίσημα ορισμένων από τη δικαιοσύνη εμπειρογνωμόνων, αλλά ούτε και την κρίση της ίδιας της δικαιοσύνης» σημειώνει.

Καταλήγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι «τώρα που οι θεωρίες περί "συγκάλυψης" κατέρρευσαν από τα επιστημονικά στοιχεία, ο κ. Ανδρουλάκης είναι βαθιά υπόλογος απέναντι στους πολίτες γιατί, μαζί με τους όψιμους πολιτικούς του "συμμάχους", προσπάθησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη».

«Το δυστύχημα των Τεμπών ήταν μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες για τη χώρα μας και αποτελεί μία από τις πιο βαθιές ανοιχτές πληγές. Κάθε αιτία του ερευνάται από τη δικαιοσύνη και αίτημα του συνόλου της κοινωνίας αποτελεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, χωρίς καμία εξαίρεση. Επάνω, όμως, σε μια εθνική τραγωδία, η αντιπολίτευση προσπάθησε να χτίσει το πιο χυδαίο αφήγημα, αυτό της συγκάλυψης. Τώρα που τα ψέματά τους κατέρρευσαν, οφείλουν να απολογηθούν. Γιατί η εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης με σκοπό τον πολλαπλασιασμό της οργής, ειδικά επάνω σε μια τραγωδία, συνιστά ύψιστο πολιτικό ατόπημα» συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.