Του Αντώνη Αντζολέτου

Το κλείσιμο της καθημερινής έκδοσης της «Αυγής» σημάδεψε χθες την Κουμουνδούρου.

Η ιστορική εφημερίδα που άρχισε να κυκλοφορεί στις 24 Αυγούστου του 1952 ήταν η σημαία του κόμματος και βέβαια για το ΚΚΕ Εσωτερικού από τη γέννησή του το 1968.

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν επιχειρήθηκε να γίνει κάτι ανάλογο επί προεδρίας Αλέξη Τσίπρα τελικά δεν είχε προχωρήσει με τα όργανα τότε να συνεδριάζουν και πολλά μέλη να αντιδρούν.

Στον ΣΥΡΙΖΑ και πιο πολύ προσωπικά ο Στέφανος Κασσελάκης είχε χτυπήσει αρκετά «καμπανάκια» για τα οικονομικά του κόμματος και μάλιστα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου είχαν αποφασιστεί να παρθούν άμεσα μέτρα.

Ασφαλώς δεν θα είναι μια ανέφελη ενέργεια. Στην Πολιτική Γραμματεία (από τη στιγμή που θα συνεδριάσει), αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή (πιθανότατα στις 7 Ιουλίου) αναμένεται να ακουστούν όλες οι απόψεις και κυρίως να εκφραστούν πολλά παράπονα για τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα που έχει πάρει το κόμμα.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση το κλίμα είναι βαρύ. Μπορεί να μην έχει τεθεί θέμα ηγεσίας, όπως στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το κόμμα μοιάζει με «καζάνι» που βράζει. Όλοι κινούνται εναντίον όλων, ενώ οι αναφορές στα «μαύρα ταμεία» από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση δείχνει να έχει «ξυπνήσει» και να είναι έτοιμη να ασκήσει σφοδρή κριτική για επιλογές της ηγεσίας που οδήγησαν στο εκλογικό αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου, αλλά και για όλα όσα έχουν συμβεί μετά τις κάλπες.

Δεν είναι τυχαίο πως τρεις βουλευτές που δεν έχουν αντιπολιτευτεί τον Στέφανο Κασσελάκη, όπως ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος και ο Χάρης Μαμουλάκης ζήτησαν τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Υπενθυμίζεται πως στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε μιλήσει μόνο ο πρόεδρος και οι εργασίες είχαν κλείσει μετά την τοποθέτησή του εξαιτίας υποχρεώσεων που είχε.

Το ερώτημα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πάλι σε τροχιά διάσπασης, της τρίτης από τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο Στέφανος Κασσελάκης με το «μανιφέστο» του έδειξε αποφασισμένος να κινηθεί επιθετικά ακόμα και ενάντια στον Αλέξη Τσίπρα.

Όλα δείχνουν πως στο δρόμο για το καταστατικό συνέδριο του Οκτωβρίου επιθυμεί να επιβάλει τους δικούς του κανόνες και να μην ανεχθεί εκτός γραμμής συμπεριφορές. Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν πως ο πρόεδρος με την αιφνιδιαστική ολιστική παρέμβασή του έδειξε «την αποφασιστικότητά του να συγκρουστεί με τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος και κυρίως τη διαπλοκή με επιχειρηματικά συμφέροντα».

