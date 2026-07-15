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Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες η Wall Street, με φόντο τα αποτελέσματα τριμήνου μεγάλων τραπεζών και νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

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Wall Street

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τα αποτελέσματα τριμήνου μεγάλων τραπεζών και νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 9,63 μονάδων (+0,02%), στις 52.508,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 233,83 μονάδων (+0,90%), στις 26.107 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,25 μονάδων (+0,38%), στις 7.543,59 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
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