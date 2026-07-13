Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε στα επίμονα σχόλια για το σώμα της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από γεύμα της στη Νέα Υόρκη. Μια λιτή αλλά αιχμηρή ανάρτηση ήταν αρκετή για τη Σαρλίζ Θερόν, προκειμένου να απαντήσει στα σχόλια που προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνισή της στα social media.



«Μου είπατε να φάω… Ευχαριστώ για το καλύτερο γεύμα στη Νέα Υόρκη», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της. Στις εικόνες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Σαρλίζ Θερόν παρουσιάζει μερικά από τα πιάτα που απόλαυσε.

Παρότι δεν αναφέρθηκε ευθέως στις συζητήσεις για το βάρος της, η χρονική στιγμή της δημοσίευσης έκανε πολλούς θαυμαστές της να θεωρήσουν ότι επρόκειτο για μια χιουμοριστική και έμμεση απάντηση στα σχόλια των προηγούμενων ημερών.

Ozempic got another baddie pic.twitter.com/XQD4dE4Ddk — Tiffany Fong (@TiffanyFong) July 10, 2026

Ο σάλος μετά την εμφάνισή της στο Παρίσι

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την παρουσία της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ασπρόμαυρη δημιουργία του οίκου Dior, με βίντεο και φωτογραφίες της να κυκλοφορούν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν ότι η σταρ έδειχνε πιο αδύνατη σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις της, ενώ ορισμένοι χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα σκληρές και προσβλητικές εκφράσεις για το σώμα της.

Πηγή: skai.gr

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