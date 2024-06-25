ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Tο think tank της Aναπηρικής Πολιτικής

Το think tank Aναπηρικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου του κόμματος, στελεχώνεται από ενεργά μέλη του αναπηρικού κινήματος, και ανακοινώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, το think tank Aναπηρικής Πολιτικής απαρτίζουν οι Νίκος Καπίρης, Χρήστος Μαλτέζος, Αγάπη Δημοπούλου, Αγλαΐα Παπαζώη και η Αρετή Μπατά.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Νίκος Καπίρης: Με σπουδές στο χορό. Χορευτής κι έπειτα δάσκαλος χορού. Το 2011 μεταπήδησε στα εναέρια ακροβατικά και το 2015 κατά τη διάρκεια ενός ακροβατικού έπεσε από μεγάλο ύψος σπάζοντας 2 σπονδύλους. Το αποτέλεσμα, παραπληγία. Εκ τότε κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο μαθαίνοντας πόσο δύσκολο είναι να είσαι χρήστης αμαξιδίου στην Ελλάδα. Το 2019 εντάχθηκε στο αναπηρικό κίνημα ως μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΚΠΑ (πανελλαδικός σύνδεσμος παραπληγικών & κινητικά αναπήρων) προσπαθώντας να βελτιώσει την διαβίωση των κινητικά αναπήρων στην Ελλάδα καθώς και ν' αλλάξει την αντίληψη του κόσμου για την αναπηρία.

Χρήστος Μαλτέζος: Προπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία. Το 2021 ολοκληρώνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον παγκόσμιο και συγκριτικό αναπηρικό νόμο και πολιτική από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Γκάλγουεϊ. Επίσης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογική Επιστήμη με κατεύθυνση την Κοινωνική Ψυχολογία και επίσης άλλο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνική Πολιτική με κατεύθυνση τις Αναπηρικές Σπουδές. Εργάζεται στον χώρο της αναπηρίας σε ρόλους "πρώτης γραμμής" από το 2001.

Αγάπη Δημοπούλου: Κωφή εκ γενετής. Πτυχιούχος στο τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Τραπεζικός Υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα (1994-2022) και κάτοχος πτυχίου με ειδικότητα στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ήταν συνδικαλίστρια επί σειρά ετών στη Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και τώρα ασχολείται ενεργά με τον Σύλλογο Διδασκόντων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΙΔΕΝΓ). Συντόνισε με απόλυτη επιτυχία εκ μέρους του ΣΔΙΔΕΝΓ το έργο «Εθνικός Ύμνος στην ΕΝΓ», στα πλαίσια των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), ασχολήθηκε με τη διοργάνωση των εξετάσεων επάρκειας της ΕΝΓ, με τη διδασκαλία στην ΕΝΓ, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ΕΝΓ. Τα τελευταία έτη εργάζεται ως εκπαιδεύτρια ΕΝΓ στη σχολή ΕΝΓ του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ). Παράλληλα, εργάζεται πάνω στη συγγραφή του Αναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας στη Νοηματική Γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.

Αγλαΐα Παπαζώη: Με σπουδές στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάστηκε στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Εργάστηκε στο ΤΕΙ Ηπείρου στην 'Αρτα ως διοικητική υπάλληλος. Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας νομού Θεσπρωτίας. Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας της Ηπειρωτικής Εταιρίας Πολιτισμού Τεχνών και Επιστημών (ΗΠ.Ε.ΠΟ.Τ.Ε.) στην 'Αρτα.

Αρετή Μπατά: Μητέρα του αυτιστικού Ηλία, μάχιμη Δικηγόρος και ενεργή ακτιβίστρια στον χώρο της αναπηρίας. Εξειδικευμένη νομική σύμβουλος σε θέματα αναπηρίας και οικογενειακού δικαίου, εκπροσωπεί και στηρίζει ανθρώπους με αναπηρία, τις οικογένειές τους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με έντονη δράση στο αναπηρικό γονεϊκό κίνημα μετέχει σε συλλόγους γονέων ειδικών σχολείων της Θεσσαλονίκης και είναι αντιπρόεδρος της Γυναικείας Ένωσης Δικηγόρων Ελλάδας.

