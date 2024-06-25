Τη σύνθεση του think tank Αποδήμων, παρουσίασε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το think tank, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους Έλληνες απόδημους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το think tank απαρτίζουν οι Νίκος Βακωνάκης, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Ρίντβαλντ Δήμο και Γιάννα Τριανταφύλλη.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Νίκος Βακωνάκης: Γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου με σπουδές στην κλασική φιλολογία και στη συνέχεια εργάστηκε ως επιστημονικός βοηθός στο ίδιο τμήμα. Λέκτορας αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Μίνστερ. Διετέλεσε εντεταλμένος διδάσκων νέας ελληνικής γλώσσας στο τμήμα Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μίνστερ και Εντεταλμένος διδάσκων αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Όσναµπρικ. Από το 2023, επεκτείνει τη δραστηριότητά του ως λέκτορας, καλύπτοντας επιπλέον τη λατινική γλώσσα, ενώ διδάσκει και σε άλλα πανεπιστήμια. Επίσης, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Κόμπλεντζ για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Δημήτριος Κωνσταντινίδης: Είναι δημοσιογράφος. Γεννήθηκε και έζησε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Στη θέση του γραμματέα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), κατέστησε την ομογενειακή συνεργασία και ενότητα προτεραιότητα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία δικτύων επιστημόνων, νέων, γυναικών, και δημοσιογράφων. Στον ρόλο του προεδρεύοντος στην Ποντιακή Νεολαία Μελβούρνης και στην Πανμακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτωρίας, ανέδειξε την πολυπολιτισμική κληρονομιά και ενίσχυσε τις δημόσιες σχέσεις της ελληνικής κοινότητας. Με πλούσιο παρελθόν και διακρίσεις, συνεχίζει να αφιερώνεται στην ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων παγκοσμίως.

Ρίντβαλντ Δήμο: Απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με άριστα. Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος αεροδιαστημικής του Cranfield University, με άριστα. Εργάστηκε σε ενεργειακούς γίγαντες όπως η Mitsubishi Power και η Toshiba. Εργάζεται σε έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Nationwide Building Society, και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης εργαζομένων της εταιρείας. Μέλος πλήθους ελληνικών οργανώσεων στο Λονδίνο, όπως το Greek Energy Forum.

Γιάννα Τριανταφύλλη: Η Γιάννα (Ιωάννα) Τριανταφύλλη, είναι σκηνοθέτης - μουσικός παραγωγός και εξειδικευμένη σε θέματα της Ελληνικής Ομογένειας. Έχει συμμετάσχει με τις ταινίες της, κυρίως ντοκιμαντέρ Κοινωνικού Περιεχομένου, σε δεκάδες διεθνή φεστιβάλ και έχει τιμηθεί με δύο πρώτα (Α) κρατικά βραβεία. Επίσης, έχει βραβευτεί με το «Οικόπολις», ως Διευθύντρια του καλύτερου Ελληνικού Ραδιοφωνικού Προγράμματος «Η Φωνή της Ελλάδας», καθώς και από συλλόγους και κοινότητες των Ελλήνων ομογενών. Έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια πολιτιστικών θεμάτων στις φυλακές Ανηλίκων Κορυδαλλού, στο ΚΕΘΕΑ- Στροφή- αλλά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Έχει συνεργαστεί με το τμήμα Μ.Μ.Ε και Επικοινωνίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σειρά σεμιναρίων για το ραδιόφωνο με θέμα: Ελληνική γλώσσα και Ομογένεια, καθώς και για την καταγραφή των προβλημάτων των Ελλήνων του Εξωτερικού. Καλλιτεχνική Διευθύντρια σε Πολιτιστικά φεστιβάλ της Ελλάδας, όπως στο Α' Μεσογειακό Φεστιβάλ και στο Παιδικό Φεστιβάλ Μεσογείου. Από το 2009 διευθύνει το ιστορικό μοναδικό παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ ‘Η Φωνή της Ελλάδας', το οποίο είναι και το μοναδικό μέσο Επικοινωνίας, όπου επί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο αποτελεί τη γέφυρα των Ελλήνων του Κόσμου, με τη μητέρα Πατρίδα, υποστηρίζοντας τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.