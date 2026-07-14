Ώρα τιτανομαχίας στο Ντάλας. Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στον πρώτο, χρονικά, ημιτελικό του Μουντιάλ, με τις ενδεκάδες της αναμέτρησης να γίνονται γνωστές από Ντιντιέ Ντεσάν και Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Αναλυτικά:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν - Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε - Τσουαμενί, Ραμπιό - Μπαρκολά, Ολίσε, Ντεμπελέ - Εμπαπέ



Στον πάγκο: Σαμπά, Ρισέρ, Γκουστό, Κονατέ, Τ.Ερναντές, Λ. Ερναντές, Λακρουά, Κονέ, Καντέ, Ζαΐρ-Εμερί, Σερκί, Αχλιούς, Τιράμ, Ντουέ, Ματετά,



Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν - Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια - Ρουίθ, Ρόδρι, Μπαένα - Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ



Στον πάγκο: Ράγια, Γκαρθία, Πουμπίλ, Γριμάλδο, Γκαρθία, Γιορέντε, Μερίνο, Γκάβι, Θουμπιμέντι, Πέδρι, Τόρες, Πίνο, Γουίλιαμς, Μουνιόθ, Ιγκλέσιας

Ιβάν Μπάρτον, από το Ελ Σαλβαδόρ, είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ Live την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Πηγή: skai.gr

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