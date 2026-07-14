Το δικό του μήνυμα θέλησε να αφήσει στον ουρανό πάνω από την βορειοδυτική Αγγλία ένας πιλότος ο οποίος μετά από μια πολύωρη δοκιμαστική πτήση λόγω εργασιών συντήρησης «χάραξε» τη φράση «I'm bored» (Βαριέμαι), η οποία έγινε ορατή μέσω της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Το αεροσκάφος τύπου Piper Tomahawk, που φέρει το διακριτικό G-RVNA, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ το πρωί του Σαββάτου για μια προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση διάρκειας περίπου δύο ωρών. Σκοπός της ήταν να επιβεβαιωθεί ότι ο κινητήρας λειτουργούσε κανονικά μετά την αντικατάσταση εξαρτήματος στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο χειριστής σχεδίασε στον ουρανό τη φράση «I'm bored», μια κίνηση που αποτυπώθηκε στην πορεία του αεροσκάφους και έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία Ravenair, που διαχειρίζεται το αεροσκάφος και εδρεύει στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ, επιβεβαίωσε ότι την πτήση πραγματοποιούσε εκπαιδευτής πτήσεων ηλικίας περίπου 20 ετών. Σύμφωνα με τον διευθυντή επιχειρήσεων της εταιρείας, Γουέιν Μπάρετ, ο πιλότος πιθανότατα θέλησε να κάνει πιο ενδιαφέρουσα μια κατά τα άλλα συνηθισμένη δοκιμαστική αποστολή.

Όπως ανέφερε, οι πτήσεις αυτού του τύπου πραγματοποιούνται έπειτα από σημαντικές εργασίες συντήρησης και μπορεί να διαρκέσουν δύο ώρες ή και περισσότερο, ώστε να διαπιστωθεί ότι όλα τα συστήματα του αεροσκάφους λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε προηγηθεί αντικατάσταση κυλίνδρου του κινητήρα και οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Μεγάλος «μαέστρος» ο πιλότος

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον ελιγμό του πιλότου ιδιαίτερα επιδέξιο, σημειώνοντας ότι, παρά το χιουμοριστικό μήνυμα, η ακριβής αποτύπωση των γραμμάτων απαιτούσε μεγάλη «μαεστρία» και συγκεκριμένα ιδιαίτερη συγκέντρωση και ακρίβεια στους χειρισμούς.

Η Ravenair δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση νέων πιλότων, στη συντήρηση αεροσκαφών, στις εναέριες επιθεωρήσεις και στις πτήσεις ναύλωσης.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοιες κινήσεις έχουν γίνει αρκετές φορές αντιληπτές χάρη στις διαδικτυακές πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων, οι οποίες επιτρέπουν στο κοινό να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή των αεροσκαφών. Έτσι, διάφοροι πιλότοι έχουν σχεδιάσει λέξεις, σύμβολα ή χιουμοριστικά σχήματα στον ουρανό, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις.

Νωρίτερα φέτος, ομάδα δοκίμων της Πολεμικής Αεροπορίας της Φινλανδίας βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων όταν σχεδίασε ένα άσεμνο σχήμα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με την αεροπορία της χώρας να ανακοινώνει την επιβολή πειθαρχικών μέτρων.

Ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και το 2021 στη Βρετανία, όταν δύο πιλότοι της RAF δημιούργησαν, μέσω της πορείας των αεροσκαφών τους, ένα αντίστοιχο σχέδιο στον ουρανό. Η βρετανική πολεμική αεροπορία είχε τότε υποστηρίξει ότι η απεικόνιση ήταν συμπτωματική και όχι αποτέλεσμα πρόθεσης των χειριστών.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, είχε καταγραφεί επίσης περίπτωση πιλότου που χρησιμοποίησε την πορεία της πτήσης του για να σχηματίσει το μήνυμα «Stay Home» («Μείνετε σπίτι»), αξιοποιώντας την αυξανόμενη δημοτικότητα των εφαρμογών παρακολούθησης πτήσεων, οι οποίες έχουν μετατρέψει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σε ένα ιδιότυπο μέσο επικοινωνίας.



Πηγή: skai.gr

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