Σε λογική διπλής κάλπης οι επόμενες εκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με τη λογική της διπλής κάλπης, όποτε γίνουν οι εκλογές κινούνται όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη και με διαφορά από τους υπόλοιπους, ωστόσο δεν δείχνει να πλησιάζει την αυτοδυναμία. Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ απέρριψε την αλλαγή του εκλογικού νόμου που θα έκανε τη ζωή της Νέας Δημοκρατίας πιο εύκολη για την επίτευξη της πλειοψηφίας των 151 βουλευτών.

Ο χαρακτήρας της κάθε κάλπης θα είναι διαφορετικός αν η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη της επόμενης κυβέρνησης εξελιχθεί σε «θρίλερ». Όπως είχε γίνει και το 2012. Μεγάλο ρόλο θα παίξει η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Αν δηλαδή ο προπορευόμενος έχει τέτοιον «αέρα» που μπορεί να επικαλεστεί το θέμα της σταθερότητας και να συσπειρώσει περαιτέρω τους ψηφοφόρους του. Στην κυβερνώσα παράταξη γνωρίζουν πως στις πρώτες εκλογές - αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία - θα έχει αποτυπωθεί όλη η δυσαρέσκεια των δυο τετραετίων στην εξουσία. Η δεύτερη φορά που οι πολίτες θα προσέλθουν στα παραβάν, μετά από διάστημα ενός περίπου μήνα είναι φυσιολογικό να δράσουν συσπειρωτικά. Ο «μπαμπούλας» της ακυβερνησίας θα είναι κάτι που θα εκμεταλλευτούν στην οδό Πειραιώς. Θα επενδύσουν στη λογική της «χαμένης ψήφου» προκειμένου να μην αφήσουν περιθώρια να χαθεί η αυτοδυναμία.

Αυτός είναι ο λόγος που είναι σημαντικό για το δεύτερο κόμμα να μην έχει μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Με τα σημερινά δεδομένα και τη Νέα Δημοκρατία να απέχει 15 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, λίγες είναι οι ελπίδες για τον Νίκο Ανδρουλάκη να πιστεύει πως μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα θα του χρεώσει την μεγάλη ήττα, καθώς οι προσκλήσεις του Σωκράτη Φάμελλου για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ήταν πολλές και συνεχείς. Θα δεχτεί πρόσκληση το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία; Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει κάτι τέτοιο. Θα έχει ενδιαφέρον αν ακουστούν διαφορετικές φωνές στη Χαριλάου Τρικούπη. Για να έχει ελπίδες η αντιπολίτευση των κεντροαριστερών δυνάμεων να ελπίζει σε αλλαγή των συσχετισμών στην επόμενη κάλπη θα πρέπει η ψαλίδα του δεύτερου με τον πρώτο να είναι μικρή, αλλά και ενδεχομένως να υπάρχει και ένα τρίτο σχετικά ισχυρό κόμμα.

Με τα σημερινά δεδομένα οι δυο βασικοί «παίχτες» φαίνονται να είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αν ο Αλέξης Τσίπρας μπει στην εκλογική «εξίσωση» τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, ωστόσο και ο πρώην πρωθυπουργός θα κινηθεί με τη λογική της διπλής κάλπης. Ακόμα και το σενάριο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί στο ενδιάμεσο των εκλογών προκειμένου να μπορέσει να συσπειρώσει τον κόσμο της κεντροαριστεράς έχει πέσει ως σενάριο. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο δεν πρέπει να ελπίζει πως το ΠΑΣΟΚ θα ενδώσει σε ένα τέτοιο κάλεσμα. Η λογική της διπλής κάλπης γενικά δεν ευνοεί τα μικρά κόμματα, καθώς η ανάγκη για επίτευξη πλειοψηφίας και ο φόβος μιας τρίτης εκλογικής αναμέτρησης λειτουργεί υπέρ των μεγάλων δυνάμεων.

