Σφοδρή επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ στον Ανδρέα Λοβέρδο μετά την προσχώρησή του στη ΝΔ, κάνοντας λόγο για «ώρα της εξαργύρωσης» και «ακραίο πολιτικό αμοραλισμό», κατηγορώντας ταυτόχρονα τον πρώην υπουργό ότι από το «πάντα ΠΑΣΟΚ» και τη διεκδίκηση της ηγεσίας κατέληξε στην πλήρη ταύτιση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», σχολίασαν πηγές του ΠΑΣΟΚ και τόνισαν: «Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Προφανώς, κύριε Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100,3 ανέφερε ότι «ακόμα και όταν ήταν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε σταθερά να ρυμουλκήσει το ΠΑΣΟΚ ή κόσμο του ΠΑΣΟΚ προς συντηρητικές επιλογές και συγκεκριμένα προς επιλογές του κ. Μητσοτάκη».

«Νομίζω ότι κινήσεις όπως οι σημερινές είναι κινήσεις ακραίου πολιτικού αμοραλισμού» τόνισε ο κ. Κατρίνης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «πριν από τέσσερα χρόνια διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μάλιστα με εντυπωσιακά συνθήματα. Πως ξαφνικά από διεκδικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε να είναι σε ένα κόμμα που σήμερα έχει την εξουσία και την Κυβέρνηση της χώρας. Είναι μια ενδιαφέρουσα πολιτική διαδρομή προσωπικά εμένα πολιτικά μου είναι απεχθής αυτή η πορεία και η διαδρομή και η επιλογή. Από κει και πέρα να το κρίνουν οι πολίτες».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος μιλώντας στο OPEN υπενθύμισε ότι τον είχε στηρίξει στην εσωκομματική μάχη: «Εγώ τον ψήφισα για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να σας πω πώς αισθάνομαι; Ας είμαι πάρα πολύ κομψός… Όταν κατεβαίνεις για πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και λες για «πάντα ΠΑΣΟΚ», κατεβαίνεις στις εθνικές εκλογές και λες «για πάντα ΠΑΣΟΚ», δημιουργείς εσωκομματικά προβλήματα προεκλογικά λέγοντας ότι «εγώ δεν διαγράφομαι» και μετά πας και προσχωρείς στη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Όπως και να το περιγράψω, θα είναι με πολύ άσχημο τρόπο».

Σε ερώτηση αν τον εξέπληξε η κίνηση, απάντησε: «Καμία. Ούτε θεωρώ ότι έχει κάποιο αποτύπωμα στην πορεία του ΠΑΣΟΚ».





