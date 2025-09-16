Του Γιάννη Ανυφαντή

Την αποκατάσταση των «αδικιών» που παραμένουν στις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ ζητούν από την υπουργό Εργασίας με ερώτησή τους οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Οι βουλευτές Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Γεώργιος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης ζητούν από το Υπουργείο «να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας», θυμίζοντας πως εξαιτίας του νόμο Κατρούγκαλου «οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου η οποία ισούται με το μισό της κύριας σύνταξης του θανόντα (πχ έστω ότι ο/η θανών-ουσα λάμβανε ποσό σύνταξης 300 ευρώ και ότι το ποσό των 200 ευρώ αντιστοιχεί στη βασική σύνταξη και το ποσό των 100 στην κύρια».

Μάλιστα όπως επισημαίνουν στην ερώτηση: «Το ποσό σύνταξης που θα λάβει ο/η χήρος-α θα είναι 50 ευρώ), μόνο εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ και δυστυχώς δεν υφίσταται κατώτατο όριο».

Πρόκειται για την πρώτη «γαλάζια» ομαδική παρέμβαση για την νέα «κοινοβουλευτική σεζόν», μετά από μία σειρά ερωτήσεων που είχαν καταθέσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για ζητήματα όπως τα κόκκινά δάνεια και το τουρκικό real – estate στη Θράκη.

