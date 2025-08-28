Η πολιτική σταθερότητα και η αλλαγή εκλογικού νόμου

Της Δώρας Αντωνίου

Το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας ανασύρει το Μέγαρο Μαξίμου απέναντι στις πρώτες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές βρίσκει την εικόνα πολιτικής ρευστότητας να επιμένει. Είναι δεδομένο ότι στην κυβέρνηση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων και αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά και οι κυλιόμενες μετρήσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται, προκαλούν προβληματισμό. Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ιδανικά θα ήθελαν. Αλλά, με αυτά τα δεδομένα καλούνται να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους και στρέφονται στο στοιχείο της σταθερότητας.

Στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου εκτιμούν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη συζήτηση, καθώς παρά τις απώλειές της, η Ν.Δ. παραμένει πρώτη και με διαφορά, έχοντας απέναντι ένα κατακερματισμένο τοπίο. Έτσι, όταν μιλάνε για σταθερότητα, είναι σαν να απευθύνουν προσκλητήριο συσπείρωσης στους ψηφοφόρους.

«Ο τόπος χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, η οποία διασφαλίζεται μόνο με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, τις οποίες επιλέγουν οι πολίτες», είναι η επισήμανση που γίνεται, ως σχόλιο και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί αυτή η επισήμανση να μην εκληφθεί και ως ένα μήνυμα διατήρησης στο προσκήνιο της συζήτησης για αλλαγές στον εκλογικό νόμο. «Ας δούμε τι παράγει στη Γαλλία σήμερα η πολιτική αστάθεια», προστίθεται.

Οι επίμονες εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό από συνεργάτες του, βουλευτές και κομματικά στελέχη, είναι συνεχείς. Ιδιαίτερα οι βουλευτές βρίσκονται σε διαρκή αναταραχή, καθώς όσο επιμένουν οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, τόσο βλέπουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους να περιορίζονται. Όταν, λοιπόν, από την πλευρά του Μαξίμου εκπέμπεται το μήνυμα για ανάγκη πολιτικής σταθερότητας με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, η συζήτηση επιστρέφει στο ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου. Γιατί με τα σημερινά δεδομένα φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρει η Ν.Δ. να συγκεντρώσει στις κάλπες ένα ποσοστό κοντά στο 40%, που απαιτείται για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Όλοι περιμένουν την επόμενη δημόσια τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το θέμα, για να δουν αν θα καταγραφεί οποιαδήποτε μετατόπιση από την πάγια θέση του ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και με τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο. Οι πιο υποψιασμένοι, βεβαίως, λένε ότι μια τέτοια τοποθέτηση δεν αποκλείει αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Με δεδομένο ότι είναι μάλλον απίθανο να συγκεντρώσει μια πρόταση αλλαγής του εκλογικού νόμου περισσότερες από 200 ψήφους, ώστε να ισχύσει άμεσα, ακόμα και αν αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, οι αμέσως επόμενες εκλογές θα γίνουν με τον υφιστάμενο και ο νέος νόμος θα εφαρμοστεί σε πιθανή επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση», παρατηρεί κυβερνητικό στέλεχος.

Προς επιβεβαίωση της εκτίμησης ότι δεν θα τύχει ιδιαίτερα θετικής υποδοχής από την αντιπολίτευση μια τέτοια πρωτοβουλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε χθες, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι «η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση - και το στέλνω καθαρά το μήνυμα προς το Μαξίμου - , να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής των goalpost».

