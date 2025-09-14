Άνοδο 1,7 ποσοστιαίων μονάδων κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με διπλή μέτρηση της Marc για το «ΘΕΜΑ». Η πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα διαμορφώνεται πλέον στο 27%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 31%, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 17,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στο 13,5%.

Σε μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις 2 Σεπτεμβρίου, η πρόθεση ψήφου για τη Ν.Δ. είχε καταγραφεί στο 25,3%, ενώ στη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, ανέβηκε στο 27%. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία σπάει το φράγμα του 30% στην εκτίμηση ψήφου: με 31% εξασφαλίζει προβάδισμα 17,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που μένει στο 13,5% σε μία επτακομματική Βουλή, που θα μπορούσε ωστόσο να γίνει εννιακομματική, αφού το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη εμφανίζονται να χάνουν οριακά το εισιτήριο για την είσοδο στη Βουλή.

Παρά το γεγονός ότι από τις απαντήσεις στη δημοσκόπηση προκύπτει ένα μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης για τα μέτρα της ΔΕΘ -για παράδειγμα, ένας στους τρεις πολύτεκνους δηλώνει ότι τον αφορά ελάχιστα ή... καθόλου η μείωση των φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας-, αυτοί που αναγνωρίζουν ότι ευνοούνται από αυτά, έστω και λίγο, ξεπερνούν ως και κατά 30 μονάδες τα ποσοστά της ΝΔ. Για παράδειγμα, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα δηλώνουν σε ποσοστό 61,2% ότι ευνοούνται, όπως και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 48,9%.

Με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης και της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών σε αυτήν, αναμένεται νέος κύκλος δημοσκοπήσεων.

