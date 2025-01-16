Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής, με ψήφους 204 υπέρ της άρσης ασυλίας και 68 ψήφους κατά. Την άρση ασυλίας της ζήτησε και κατά πάγια πρακτική και θέση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η υπόθεση αφορά μήνυση δικηγόρου κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης , απειλή έργω και λόγω , εξύβριση, κατά τη διάρκεια της δίκης στον 'Άρειο Πάγο του Επαμεινώνδα Κορκονέα, για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

«Η άρση ασυλίας μου σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, μια από τις υποθέσεις που εμπλέκουν κυβερνήσεις, πολιτικά πρόσωπα, μηχανισμούς εξουσίας, δικαστικά πρόσωπα, μηχανισμούς παρακράτους. Η υπόθεση αποκάλυψε τους μηχανισμούς του παρακράτους, αποκάλυψε ότι η αστυνομία προσπάθησε να τρομοκρατήσει, απομάκρυνε και δεν εξέτασε τους αυτόπτες μάρτυρες και απειλήθηκε η κατεξοχήν αυτόπτης μάρτυρας Μ.Β. που πήρε το βίντεο της δολοφονίας και έτσι γνωρίζουμε ότι δεν είχαν προηγηθεί επεισόδια ούτε είχε προηγηθεί επίθεση στους αστυνομικούς αλλά ότι έγινε εν ψυχρώ επίθεση των αστυνομικών και δολοφονία παιδιού. Η αστυνομία προσπάθησε να αλλοιώσει τα στοιχεία, άφησε τους δολοφόνους να κυκλοφορούν ελεύθεροι, για έξι ώρες μετά τη δολοφονία του παιδιού, επιχειρήθηκε να εμφανιστεί το περιπολικό σα να έχει υποστεί επίθεση, τοποθετήθηκαν θραύσματα επιμελώς-όλα αυτά έχουν κριθεί δικαστικά ότι έγιναν-αλλοιώθηκαν τα ηχητικά των επικοινωνιών των δολοφόνων, προκειμένου να φαίνονται εκ των υστέρων ότι δέχονται επίθεση και βεβαίως στην υπόθεση αυτή είχαμε ακραίες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη αλλά και ακραίες εσωτερικές εκτροπές στη δικαιοσύνη. Υπήρξε εισαγγελέας που πρότεινε να κριθεί η ευθεία βολή σε 15χρονο παιδί, ως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ότι πυροβολώντας ευθεία δύο φορές σε απόσταση 28 μέτρων, ο αστυνομικός απλώς αποδέχθηκε το ενδεχόμενο να σκοτώσει, δεν στόχευσε να σκοτώσει», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Στις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, έχουμε αντέξει ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ. Έχουν γίνει μεθοδεύσεις και μια από τις μεθοδεύσεις αυτές αφορά και αυτή η υπόθεση. Ουδέποτε θα χρησιμοποιήσω την προστασία της ασυλίας, και ας είναι δημοκρατική κατάκτηση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, με τον ίδιο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, 22 χρόνια, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω. Θέλω να προσπαθήσω να μάχομαι εναντίον των μηχανισμών της εξουσίας και του παρακράτους, εναντίον των μηχανισμών που όπλισαν το χέρι του Κορκονέα, τον οποίο υπερασπίστηκε δημόσια τότε ο κ. Γεωργιάδης, στο βιβλιοπωλείο του οποίου θρυλούτο ότι βρισκόταν ο Κορκονέας, πριν τη δολοφονία, και θέλω να συνεχίσω να μάχομαι και να αποκαλύπτω. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου γιατί δεν καταδέχομαι να γίνω σαν και εσάς, που κρύβεστε πίσω από την βουλευτική και την υπουργική ασυλία και αυτή την υπόθεση θα τη χρησιμοποιήσουμε και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ προκειμένου να αποδείξουμε και να φωτίσουμε την αλήθεια», είπε επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Προηγουμένως, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκρινε την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Τασούλα, για το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας «είναι το πρόσωπο για τη βρώμικη δουλειά σε σκοτεινές υποθέσεις που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης και την ποινική ευθύνη της κυβέρνησης» και ότι αυτή η επιλογή δείχνει πολιτική κατάπτωση και πενία προσώπων, και δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε άλλο πρόσωπο που να το εμπιστεύεται γι΄αυτήν την βρώμικη δουλειά.

Κατήγγειλε, επίσης, ότι έχει συγκροτηθεί ένας αόρατος κλωβός, ένα τείχος για τις πληροφορίες για όσα γίνονται στην αίθουσα της Βουλής και για συγκλονιστικά γεγονότα που δεν καλύπτονται από τα ΜΜΕ. Στο κλίμα αυτό κατήγγειλε ότι, ενώ η ίδια κάλεσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για να καλύψουν δηλώσεις της για το ζήτημα της δημοκρατίας, της προεδρίας της δημοκρατίας και των πολύ σοβαρών εξελίξεων, δεν πήγε κανένας κοινοβουλευτικός συντάκτης για τις δηλώσεις. «Φυσικά πολλοί κοινοβουλευτικοί συντάκτες είναι ταυτόχρονα επίκουροι κυβερνητικών προσώπων και πολλοί κοινοβουλευτικοί συντάκτες αμείβονται από τη Βουλή, για το περιοδικό της Βουλής και για το κανάλι της Βουλής. Έχει χτιστεί ένα τρομακτικό τείχος στην ενημέρωση των πολιτών», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

