Μνημείο υποκρισίας χαρακτήρισε την τροπολογία της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιλένα Αποστολάκη, επισημαίνοντας ότι δεν αγγίζει καν το πρόβλημα.

Η κυρία Αποστολάκη σημειώνει ότι δεν προβλέπει τίποτα για τις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις που αποτελούν πλέον πάνω από το 70% των ασφαλίσεων υγείας και για τους ασφαλισμένους ισόβιων συμβολαίων σε ηλικία μεγαλύτερη του 65ου έτους που έχουν υποστεί υπέρογκες αυξήσεις εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών και εξακολουθούν να μένουν απροστάτευτοι.

Κατηγορεί μάλιστα την κυβέρνηση για υποκρισία, σημειώνοντας ότι στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 της τροπολογίας αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας θα ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στην ιστοσελίδα τους, ενώ ήδη προβλέπεται η υποχρέωσή τους να τις δημοσιεύουν, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι από το 2019 η κυβέρνηση έχει επιτρέψει να διαμορφωθεί ολιγοπώλιο στην αγορά υγείας όπου δύο όμιλοι ελέγχουν περίπου το 75% της αγοράς.

Όσον αφορά τον νέο δείκτη που θα αντικαταστήσει τον δείκτη του ΙΟΒΕ, τονίζει ότι δεν θα εφαρμοστεί από φέτος, αλλά σε έναν χρόνο, με αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους να συνεχιστεί στα συμβόλαια και του 2024 και του 2025.

Καταλήγοντας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «αν στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία θέλει να ανακουφίσει τους ασφαλισμένους, έχει επιλογή, να ψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

Ολόκληρη η δήλωση της Μιλένας Αποστολάκη:

«Οι ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνουν ασύδοτα και ραγδαία τα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων υγείας με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί ασφαλισμένοι να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους χάνοντας οικονομίες μιας ζωής και μένοντας χωρίς ασφάλιση υγείας όταν την έχουν περισσότερο ανάγκη. Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή με επίκαιρη ερώτηση και με τροπολογία που κατατέθηκαν στη Βουλή για να μπει ένα φρένο στις αυξήσεις.

Η Κυβέρνηση συρόμενη, προσπαθώντας να απαντήσει στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε χθες αργά το βράδυ τροπολογία που δεν αγγίζει το πρόβλημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας, καθώς ο νέος δείκτης που θα αντικαταστήσει τον δείκτη του ΙΟΒΕ δεν θα εφαρμοστεί από φέτος, αλλά σε ένα χρόνο. Έτσι, η οικονομική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους θα συνεχιστεί στα συμβόλαια και του 2024 και του 2025 με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους, καθώς δεν θα αντέξουν την οικονομική επιβάρυνση.

Ακόμα, δεν προβλέπει τίποτα για τις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις που αποτελούν πλέον πάνω από το 70% των ασφαλίσεων υγείας και για τους ασφαλισμένους ισόβιων συμβολαίων σε ηλικία μεγαλύτερη του 65ου έτους που έχουν υποστεί υπέρογκες αυξήσεις εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών και εξακολουθούν να μένουν απροστάτευτοι. Η τροπολογία της Κυβέρνησης αποτελεί μνημείο υποκρισίας ιδιαίτερα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 όπου αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας θα ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στην ιστοσελίδα τους, ενώ ήδη προβλέπεται η υποχρέωση τους να τις δημοσιεύουν και ενώ από το 2019 που κυβερνούν έχουν επιτρέψει να διαμορφωθεί ολιγοπώλιο στην αγορά υγείας όπου δύο όμιλοι ελέγχουν περίπου το 75% της αγοράς.

Αν στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία θέλει να ανακουφίσει τους ασφαλισμένους, έχει επιλογή, να ψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ».



Πηγή: skai.gr

