Βουλή: Εκ νέου εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων ο Μιχάλης Χουρδάκης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με τη συγκέντρωση 7 θετικών ψήφων ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης ορίστηκε εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων στη Διάσκεψη των Προέδρων, μετά και την επιστολή που είχαν λάβει οι 14 βουλευτές από το προεδρείο της Βουλής, προκειμένου να υποδείξουν το πρόσωπο που θα τους αντιπροσωπεύει στο διακομματικό συλλογικό όργανο.

Είχε προηγηθεί το αλαλούμ της περασμένης εβδομάδας, με τον προερχόμενο από την Πλεύση Ελευθερίας βουλευτή να χάνει την απόλυτη πλειοψηφία των 8 υπογραφών, μετά την απόσυρση της Αθηνάς Λινού και τον Πρόεδρο της Βουλής να δίνει εκ νέου προθεσμία στους ανεξάρτητους προκειμένου να αποφασίσουν ποιος βουλευτής θα τους εκπροσωπεύσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μιχάλη Χουρδάκη ψήφισαν συνολικά 7 βουλευτές (Παπαϊωάννου, Μανούσος, Δημητροκάλλης, Βαλτογιάννης, Σαλμάς, Φλώρος και Χουρδάκης) με τον - προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες - Γιάννη Δημητροκάλλη να ορίζεται αναπληρωτής εκπρόσωπος με 5 ψήφους (Χουρδάκης, Μανούσος, Δημητροκάλλης, Βαλτογιάννης και Φλώρος). Η πρόταση του Παύλου Σαράκη δεν πλειοψήφησε, με τον βουλευτή να στηρίζουν 4 ανεξάρτητοι (Γαυγιωτάκης, Κατσιβαρδάς, Ασπιώτης και Σαράκης).

Συνολικά η Διάσκεψη των Προέδρων αριθμεί 30 μέλη με τους 15 βουλευτές να προέρχονται από την κυβερνητική πλειοψηφία και 15 από την αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.