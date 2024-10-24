«Τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης σχετικά με τις αθλιότητες που εκστόμισε από το βήμα της Βουλής ο κ. Μητσοτάκης, αναφορικά με την αξιωματική αντιπολίτευση, μοιάζουν με "τετραγωνισμό του κύκλου"», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στις διαδικασίες άλλων κομμάτων, ούτε και να ορίζει ποιος διαθέτει ή όχι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «επί της ουσίας, η κακοστημένη παράσταση του κ. Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής δεν ήταν τίποτε παραπάνω από μια απόπειρα επίλυσης των δικών του εσωκομματικών ζητημάτων και, κυρίως, μια απόπειρα να κουκουλωθούν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία από την νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησής του».

«Σε κάθε περίπτωση, τα 100.000 καμένα στρέμματα στην Αττική δεν μπορούν να κρυφτούν με τις θεσμικές ακροβασίες του κ. Μητσοτάκη. Ούτε βέβαια τα 4 εκατ. στρέμματα που έχουν καεί σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 μέχρι σήμερα. Το ίδιο ισχύει για το έγκλημα των Τεμπών και το συναφές με αυτό "μπάζωμα". Ούτε και πρόκειται να ξεχάσουμε τη συμπόρευση της Νέας Δημοκρατίας, υπό την ηγεσία του Κυρ. Μητσοτάκη, με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, στα συλλαλητήρια μίσους κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.