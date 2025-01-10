«Η απειλή χρήσης βίας από τον εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αναφορές περί προσάρτησης της Γροιλανδίας, της Διώρυγας του Παναμά και του Καναδά, παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και προσθέτει: «Το ίδιο ισχύει και για τις παρεμβάσεις του δισεκατομμυριούχου συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ στα εσωτερικά ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο), με σκοπό την υποστήριξη ακροδεξιών κομμάτων».

Αναφέρεται στον ρόλο της Ευρώπης και των προοδευτικών δυνάμεων και υποστηρίζει: «Η ΕΕ και κυρίως οι προοδευτικές δυνάμεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή επιθετική ατζέντα που προσεγγίζει κυρίαρχες χώρες ως αποικίες ή δορυφόρους των ΗΠΑ. Επιλέγοντας ως κοινή βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού στις αποφάσεις του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών».

Κλείνοντας απευθύνεται στην ελληνική κυβέρνηση: «Παράλληλα, αναμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει χωρίς μισόλογα το μήνυμα ότι οι διμερείς σχέσεις θα προχωρήσουν μόνο σε αμοιβαία επωφελή βάση και ότι δεν θα ανεχθεί παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας που θα μας επαναφέρουν σε άλλες εποχές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

