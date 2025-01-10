«Σπαρτιάτες»: Ο Β. Στίγκας στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις αναφορές βουλευτών ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη χρηματοδότηση του κόμματος

Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου πήγε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος των «Σπαρτιατών», Βασίλης Στίγκας, όπου συναντήθηκε με την κυρία Γεωργία Αδειλίνη, με αφορμή τα όσα ανέφεραν στη Βουλή δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι Παναγιώτης Δουδωνής και Δημήτρης Μάντζος και ειδικότερα ότι «τα χρήματα της επιχορήγησης των "Σπαρτιατών" πηγαίνουν στον Δομοκό».

«Ρώτησα την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γιατί δεν τους κάλεσε να καταθέσουν στην εισαγγελία όλα τα στοιχεία, αν έχουν στοιχεία - που κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχουν - και να τα καταθέσουν εδώ και στη συνέχεια στο ποινικό δικαστήριο που εκκρεμεί. Η κυρία Αδειλίνη μου είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητά της να καλέσει τους δύο εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι πολιτικές δηλώσεις. Εγώ θέλω να στείλω το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: Εμείς, οι "Σπαρτιάτες", δεν θα ανεχθούμε πλέον αποφάσεις από woke πρωθυπουργούς και από woke αρχηγούς αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενέργειες οι οποίες προσβάλλουν και τη δημοκρατία μας και το πολίτευμά μας. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσε ο Β.Στίγκας, ενώ προσέθεσε: «Εχουμε ήδη προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για να βρούμε το δίκιο μας και θα το βρούμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

