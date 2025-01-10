Κ. Τσουκαλάς: Η αύξηση στα ασφάλιστρα υγείας έρχεται βάσει νομικού πλαισίου που ψήφισε το 2020 η ΝΔ

«Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ σημαντική, έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο της πολιτικής ιστορίας του τόπου. Ο Κώστας Σημίτης ήταν συνεχιστής του Ανδρέα Παπανδρέου και αυτοί οι δύο ηγέτες μαζί κατάφεραν σε δυόμισι περίπου δεκαετίες, από το 1981 έως το 2004, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ να συμβάλλουν στην αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας, στον κοινωνικό δηλαδή διπλασιασμό της χώρας» ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Για την αύξηση των ασφαλίστρων Υγείας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι «η αιτία που βλέπουμε την αύξηση αυτή σήμερα δεν ήρθε από μόνη της αλλά έρχεται βάσει ενός νομικού πλαισίου, που έφερε η Νέα Δημοκρατία το 2020 και θα οδηγούσε σε 14% αύξηση των ασφαλίστρων των ισόβιων συμβολαίων αυτή τη χρονιά».

Για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Τσουκαλάς επανάλαβε πως «εμείς θέσαμε ένα πολιτικό ζήτημα, διότι η κυρία Σακελλαροπούλου αποτελούσε μια προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού και σε περίπτωση που δεν την ανανεώσει, θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν το κάνει και πώς αξιολόγησε την θητεία της» και προσέθεσε: «Αν την ανανεώσει, θα πρέπει πάλι να εξηγήσει για ποιο λόγο άφησε τρεις μήνες να αποδυναμώνεται το πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας. Διότι όλες τις φορές που ένας πρωθυπουργός ανανέωσε τη θητεία του εκάστοτε Προέδρου αυτό έγινε πάρα πολύ έγκαιρα ώστε να μην υπάρχει αυτή η παραφιλολογία. Για ποιο λόγο λοιπόν, αν έρθει και πει "Σακελλαροπούλου" δεν το είπε νωρίτερα και άφησε να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση; Αν ο κ. Μητσοτάκης προτείνει την κυρία Σακελλαροπούλου, εμείς θα αξιολογήσουμε την πρόταση και θα πάρουμε θέση».

Αναφορικά με το γεγονός ότι ακούγεται έντονα το όνομα του κ. Βενιζέλου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι σάρκα από τη σάρκα της παράταξής μας και τον τιμούμε. Δεν είναι απλά ένα πρόσωπο προερχόμενο από την Κεντροαριστερά αλλά υπήρξε και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η θετική μας γνώμη αξιολογικά για τον Ευάγγελο Βενιζέλο είναι δεδομένη. Εμείς όμως δεν θέλουμε να μπούμε σε ονοματολογία καθώς θεσμικά και σύμφωνα με το Σύνταγμα η κυβέρνηση θα προτείνει και εμείς θα αξιολογήσουμε την πρόταση αυτής».

