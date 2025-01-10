Το ζήτημα του τέλους ταφής των απορριμμάτων, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για την καταβολή του τέλους ταφής, η οποία απειλεί με εκτροχιασμό των προϋπολογισμών των 66 δήμων της Αττικής, αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα της πρώτης συνεδρίασης για το 2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου κατά την τοποθέτησή του χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ. Υπογράμμισε με έμφαση πως «η διαχείριση των απορριμμάτων θα έπρεπε να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων της Αττικής, πράγμα που δεν ισχύει σήμερα και ζητάμε αυτό επιτέλους να εφαρμοστεί στην πράξη».

Ο κ. Κυρίζογλου σημείωσε πως από πολλούς γίνεται μια προσπάθεια εργαλειοποίησης και πολιτικής εκμετάλλευσης του όλου θέματος υπενθυμίζοντας ότι το τέλος ταφής επιβλήθηκε το 2012, έγινε αναστολή εφαρμογής του κατά σειρά το 2014, το 2016, το 2018, το 2019. Το 2021 με το νόμο 4819 προβλέπεται η επιβολή του από 1/1/2022.

«Επομένως, τόνισε, διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις κρύβανε το θέμα «κάτω από το χαλί». Και σήμερα πολλοί είναι αυτοί που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους υπέρ της κατάργησης του τέλους ταφής αλλά αυτό ενέχει μεγάλη υποκρισία. Το τέλος ταφής δεν προσφέρεται για εργαλειοποίηση και πολιτική εκμετάλλευση» και συμπλήρωσε:

«Εμείς, ΚΕΔΕ και δήμοι, από αυτήν τη διαδικασία πρέπει να βγούμε ενωμένοι, δεν είναι δικό μας θέμα, η κυβέρνηση καλείται να δώσει λύση».

Ο κ. Κυρίζογλου επανέλαβε ότι θέση της ΚΕΔΕ είναι η κατάργηση του τέλους ταφής. «Εμείς, τόνισε, είμαστε κατά του τέλους ταφής και το αποδείξαμε προσφεύγοντας μαζί με 165 δήμους στο ΣτΕ με αίτημα την κατάργησή του. Η προσφυγή μας εκδικάστηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2024, αναμένουμε την απόφαση και ελπίζουμε να δικαιωθούμε διότι πρόκειται για άδικο πρόστιμο και αντισυνταγματικό μέτρο».

Η απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ

Το της ΚΕΔΕ με απόφασή του εμμένει στην από 22/12/2021 προηγούμενη απόφασή του σχετικά με τα θέματα οργανωτικής και λειτουργικής δομής για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, η οποία ταυτίζεται, με την πάγια άποψη και θέση της ΚΕΔΕ, όπως αυτή έχει διατυπωθεί με αποφάσεις του ΔΣ και των συνεδρίων της από το 2014 έως και σήμερα, με τις οποίες υιοθετείται απόλυτα η άποψη ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι καθαρά τοπική υπόθεση που αφορά μόνο τους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Το ΔΣ συντάσσεται επίσης με την ομόφωνη απόφαση του της ΠΕΔΑ και της αρμόδιας Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενέργειας και Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΠΕΔΑ, η οποία αφορά στην οργανωτική και λειτουργική δομή της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, με τη μετατροπή του ΕΔΣΝΑ σε ΦΟΔΣΑ.

