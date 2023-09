Βουκουρέστι: Η Ελλάδα θα ενταχθεί στην «Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών» - Τι είναι η «3SI» - Χάρτης

Η ένταξη της Ελλάδας στην «Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών» (Three Seas Initiative - 3SI) είναι πιθανή στην επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Βουκουρέστι τον Σεπτέμβριο, δήλωσε την περασμένη Τρίτη ο πρόεδρος της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις στο ετήσιο συνέδριο της ρουμανικής διπλωματίας.



«Εν μέσω των γεωπολιτικών αλλαγών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών έχει αποκτήσει νόημα, και πρέπει να εξελιχθεί σε μια πιο κομβική πλατφόρμα, ενισχύοντας τόσο την περιφερειακή όσο και την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα», είπε ο Γιοχάνις.



«Χωρίς να προβλεφθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν (στη Σύνοδο Κορυφής της 6ης Σεπτεμβρίου), προοιωνίζεται η διεύρυνση της Πρωτοβουλίας με ένα νέο συμμετέχον κράτος, την Ελλάδα», υπογράμμισε ο Ρουμάνος πρόεδρος.



Τα κράτη μέλη πρόκειται επίσης να χορηγήσουν στη Δημοκρατία της Μολδαβίας το καθεστώς συμμετέχοντος εταίρου, πρόσθεσε.



Τα κράτη μέλη της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών χορήγησαν στην Ουκρανία το καθεστώς του συμμετέχοντος εταίρου στη σύνοδο κορυφής της Ρίγας το 2022.

It was announced today that Greece will join the Three Seas Initiative, expanding the alliance to 13 states.



