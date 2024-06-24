Ρωμανός: Ο Κασσελάκης ομολογεί ότι επί μήνες κορόιδευε τους πολίτες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης ομολόγησε με την ανάρτησή του ότι το κόμμα του δεν διαθέτει κυβερνητικό πρόγραμμα και "ομολογεί ότι επί μήνες κορόιδευε τους πολίτες". Αυτό αναφέρει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός με αφορμή την ανάρτηση του κ.Κασσελάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Από τη μακροσκελή ανάρτηση του κ. Κασσελάκη από τις ΗΠΑ οφείλουμε να προσπεράσουμε το μεγαλύτερο μέρος της, το οποίο αναλώνεται σε σφοδρές εσωκομματικές επιθέσεις κατά πρώην και νυν «συντρόφων» του. Αυτά είναι δικά τους θέματα" σημειώνει ο κ.Ρωμανός.

Ο κ.Ρωμανός αναφερόμενος σε μια αποστροφή του κ.Κασσελάκη επισημαίνει:

"Ωστόσο, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε μια κυνική ομολογία. Παραδέχεται επί της ουσίας, και μάλιστα με τον πιο ωμό τρόπο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει κυβερνητικό πρόγραμμα, αναφέροντας επί λέξει: «Δεν πρόκειται αυτήν τη φορά να έχουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα της τελευταίας στιγμής, ένα copy paste από τα διάφορα τμήματα του κόμματος, με ισορροπίες μεταξύ των διαφόρων «τάσεων», και χωρίς επαρκή κοστολόγηση. Όχι. Θα φτιάξουμε πρόγραμμα για τα πάντα».

Ομολογεί, δηλαδή, ότι επί μήνες κορόιδευε τους πολίτες".

Και καταλήγει:

"'Απαντες πλέον αντιλαμβάνονται γιατί δεν τόλμησε να προσέλθει στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπως είχε επανειλημμένα προσκληθεί, προκειμένου να αντικρούσει τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου για το υπέρογκο κόστος των προτάσεών του".

Πηγή: skai.gr

