Απάντηση στον Χρήστο Σπίρτζη για τα όσα υποστήριξε το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και τον Στέφανο Κασσελάκη δίνουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνουν από την Κουμουνδούρου, «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σχολιάσει τις δηλώσεις κάποιου, ο οποίος συνειδητά προκαλεί για να εξασφαλίζει, επί καθημερινής βάσης, τα 15 λεπτά δημοσιότητας που (πιστεύει ότι) του αναλογούν...».

«Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τουλάχιστον ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές της 9ης Ιουνίου» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Ο Χρήστος Σπίρτζης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην κυβέρνηση.

