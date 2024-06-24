Λογαριασμός
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Σπίρτζη: «Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις ευρωεκλογές»

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε στις πρωινές δηλώσεις του Χρήστου Σπίρτζη στον ΣΚΑΪ 

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση στον Χρήστο Σπίρτζη για τα όσα υποστήριξε το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και τον Στέφανο Κασσελάκη δίνουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνουν από την Κουμουνδούρου, «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σχολιάσει τις δηλώσεις κάποιου, ο οποίος συνειδητά προκαλεί για να εξασφαλίζει, επί καθημερινής βάσης, τα 15 λεπτά δημοσιότητας που (πιστεύει ότι) του αναλογούν...».

«Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τουλάχιστον ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές της 9ης Ιουνίου» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Ο Χρήστος Σπίρτζης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην κυβέρνηση.

