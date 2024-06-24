Σφοδρή επίθεση στα ΜΜΕ εξαπολύει με μακροσκελέστατη ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω από τη συζήτηση, την οποία κάνουν οι ίδιοι οι βουλευτές και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, κρύβεται «το σύστημα», προκειμένου να συγκαλυφθεί η αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Ο κ. Κασσελάκης απευθύνεται στους ψηφοφόρους απευθείας και αναφέρεται στο «σύστημα» που «θέλει να σας επιβάλλει και το πρόβλημα και τη λύση», αφήνοντας αιχμές για τη χρονική περίοδο που γίνεται η συζήτηση για μία πιθανή συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ.

Στο ίδιο κείμενο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει μήνυμα στα μέλη του κόμματος, προαναγγέλοντας «ριζικές αλλαγές» στο καταστατικό συνέδριο που θα διεξαχθεί.

Επίσης, αναφέρεται σε χάος που παρέλαβε στα οικονομικά του κόμματος και σε «απίστευτο μαύρο χρήμα» που «κυκλοφορεί», τονίζοντας ότι «ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα» και προσθέτει ότι «ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ δάνειο από τράπεζα».

Ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει σαφείς αιχμές για την προηγούμενη ηγεσία, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται αυτήν τη φορά να έχουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα της τελευταίας στιγμής, ένα copy paste από τα διάφορα τμήματα του κόμματος, με ισορροπίες μεταξύ των διαφόρων «τάσεων», και χωρίς επαρκή κοστολόγηση».

Πιο αναλυτικά το κείμενο που ανάρτησε στο Facebook:

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε.

Ανησυχείτε για το πώς θα βγει ο μήνας. Για το μέλλον των παιδιών σας. Για το μέλλον της χώρας μας.

Ανησυχείτε για το πώς θα ξεκολλήσουμε από τη στασιμότητα. Για το πώς ο προοδευτικός κόσμος θα πάρει τα ηνία από τη Δεξιά που κυβερνά για λίγους και εκλεκτούς.

Και βλέπετε ξαφνικά μια συζήτηση να έχει ξεκινήσει με επιμονή για τη «συγκόλληση» του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, μία τέτοια συζήτηση κανονικά δεν θα έπρεπε να είχε ανοίξει πέρυσι, όταν η ΝΔ πήρε 41%, και όχι τώρα που η ΝΔ κατέρρευσε στο 28%;

Και επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτήν την κατάρρευση της ΝΔ έπαιξε ρόλο η αντιπολίτευση που κάναμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί -έχοντας δύο διασπάσεις στην πλάτη μας και ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας- να μην μπορέσαμε να καρπωθούμε μερίδιο από αυτήν την κατάρρευση, όμως την προκαλέσαμε σε μεγάλο βαθμό. Γιατί δώσαμε ορατότητα στο γεγονός ότι «ο βασιλιάς είναι γυμνός». Αναδείξαμε τα ψέματά τους, την ευθύνη τους για την ακρίβεια, την άδικη φορολογία, την αλαζονεία τους.

Γιατί λοιπόν αυτή η συζήτηση για «συγκόλληση» τώρα; Τώρα που καθαρίζουμε το κόμμα μας από συμφέροντα και μαγαζάκια, τώρα που ραγίσαμε την παντοδυναμία Μητσοτάκη;

Τώρα λοιπόν, κανάλια, εφημερίδες, δημοσιογράφοι, δημοσκοπήσεις - ολόκληρο το σύστημα θέλει να σας επιβάλλει και το πρόβλημα και τη λύση. Τους δήθεν σωτήρες που θα μπορούν να ελέγξουν.

Το έχω τονίσει επανειλημμένως: Οι συνεργασίες χτίζονται από κάτω προς τα πάνω - και σε αυτήν τη διαδικασία είμαστε παρόντες.

Οι συνεργασίες δεν επιβάλλονται επειδή ξαφνικά το σύστημα βλέπει τον Μητσοτάκη να αποσταθεροποιείται και ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του.

Νομίζουν ότι θα κάνω τα πάντα για να μείνω στην καρέκλα. Δε με ξέρουν καλά. Εν αντιθέσει με τους πολιτικούς του κομματικού σωλήνα ή των τζακιών, μπορώ να έχω και ζωή και καριέρα έξω από την πολιτική.

Γι’ αυτό και -εντός πολιτικής- δεν έχω πρόβλημα να αφήσω όσες φορές χρειαστεί την καρέκλα και να προσφύγω στην κρίση του λαού, κόντρα στα σχέδια του συστήματος.

Ας μιλήσουμε γι' αυτό το σύστημα.

Πόσο έντιμα είναι τα πολιτικά κόμματα σήμερα;

Καταθέσαμε τροπολογία για να είναι σε δημόσια θέα οι ρυθμίσεις δανείων και των πολιτικών και των κομμάτων. Τι κάνει ο Πρωθυπουργός; Απορρίπτει την πρότασή μας.

Τι άλλη απόδειξη θέλετε;

Σιγά που θα μας έδειχναν σε ποιον οφείλουν τι και πώς τα πληρώνουν. Τις εξαρτήσεις τους. Τα μαύρα χρήματα που λιμνάζουν στα κόμματα της Ελλάδας. Το ψάρι που βρωμάει από το κεφάλι.

«Δεν θα σας προδώσω ποτέ» σημαίνει δεν συμβιβάζομαι με το σύστημα. Αν είναι να γίνω πρωθυπουργός σε συνεργασία με το σύστημα, προτιμώ να μη γίνω ποτέ.

Τους αποκαλύπτω όλους. Δεν φοβάμαι για την καρέκλα μου. Δεν φοβάμαι για τα αντίποινα. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει - αλλά ας γίνει με εντιμότητα.

Αυτό ακριβώς θα κάνω, αρχίζοντας από τώρα. Και ας με πολεμήσουν και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά απ’ έξω. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη από ανεξαρτησία και ρήξεις - όχι από συμβιβασμούς και συγκολλήσεις.

Έχω ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το δεύτερο μισό του 2024, που θα μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικό κόμμα, που θα πείσει τον κόσμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι έτοιμος να κυβερνήσει, και να κυβερνήσει ρηξικέλευθα.

1) Οικονομική Εξυγίανση

Δυστυχώς παρέλαβα ένα χάος. Μπορεί να μην έχουμε οφειλές σε τράπεζες, αλλά έχουμε πολύ μεγάλα ανοίγματα σε προμηθευτές. Ακόμα και από την περίοδο μεταξύ των δυο εκλογικών αναμετρήσεων Μαΐου - Ιουνίου 2023, όταν ήταν ξεκάθαρο το πόσο θα μειωνόταν η κρατική χρηματοδότηση λόγω της συρρίκνωσης του ποσοστού μας.

Κυκλοφορεί απίστευτο μαύρο χρήμα στα κόμματα στη χώρα μας. Μου λένε πολλοί: «πάρε κι εσύ, δεν βγαίνει αλλιώς. Έτσι είναι η Ελλάδα».

Λοιπόν - Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα. Δεν θα έχει άγνωστες πηγές χρηματοδότησης.

Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ δάνειο από τράπεζα. Τα «δανεικά και αγύριστα» ανήκουν σε άλλους χώρους.

Αν γίνω δέσμιος εξαρτήσεων, είτε «άγνωστων χρηματοδοτών» είτε τραπεζιτών, θα σας έχω ήδη προδώσει.

Άρα, πάμε να πολεμήσουμε μόνοι μας:

Έχουμε τακτοποιήσει όσο ήταν δυνατόν τα έξοδα του κόμματος με βάση τις υπάρχουσες δομές. Έχουμε κινηθεί στα όρια της κρατικής επιχορήγησης όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις Ευρωεκλογές, κάνοντας μία πολύ στοχευμένη και περιορισμένη προεκλογική καμπάνια. Έχουμε καλύψει τρύπες.

Και δεσμεύομαι ότι δεν θα αφήσουμε τους προμηθευτές που στήριξαν το κόμμα στον αέρα.

Δυστυχώς τώρα θα αρχίσει μια επίπονη διαδικασία εξορθολογισμού.

Θα σας παρουσιάσω και άλλες αλήθειες με στοιχεία στο ερχόμενο διάστημα, για να καταλάβετε τι παρέλαβα. Και οικονομικά και οργανωτικά.

Σας υπόσχομαι ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θα έχετε μια προοδευτική κυβερνητική δύναμη πραγματικά ανεξάρτητη. Εκτός φυσικά αν συνασπιστούν τα συμφέροντα εναντίον μου να με ρίξουν. Ας προσπαθήσουν - σας είπα, δεν με ενδιαφέρει η καρέκλα. Με ενδιαφέρει να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και αυτό δεν το κάνεις με άγνωστες πηγές χρηματοδότησης.

2) Καταστατικό Συνέδριο

Ετοιμαστείτε για ριζικές αλλαγές. Θα φτιάξουμε ένα από τα πιο σύγχρονα κόμματα στην Ευρώπη. Με αμεσοδημοκρατία. Ψηφιοποίηση. Αξιοκρατία. Μεγαλύτερη δύναμη στη βάση, μικρότερα και ευέλικτα όργανα. Δυνατότητα σε όλες και όλους να αναδειχτούν σε θέσεις ευθύνης με την αξία τους. Και αξιοποιώντας τις γνώσεις όλων των μελών.

Θυμάστε το ερωτηματολόγιο που έθεσα προς τα μέλη τον Φεβρουάριο; Αυτό που ήταν αιτία για την αμφισβήτησή μου στο συνέδριο; «Πώς τόλμησε να ρωτήσει τα μέλη αντί για τα όργανα!».

Λοιπόν: 8000 μέλη απάντησαν. Πολλές φορές περισσότερα από τις δημοσκοπήσεις που εμφανίστηκαν πρόσφατα - μερικές με δείγμα 60 ατόμων.

Το 83% των μελών ΔΕΝ είναι ικανοποιημένο με την ανταπόκριση των οργάνων. Το 86% απαιτεί ριζικές αλλαγές.

Δεν υπάρχουν τοτέμ στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέλη μας θα ακούσουμε και θα φέρουμε τις ριζικές αλλαγές που απαιτούν από εμάς.

Όλα θα μπουν στη συζήτηση (όπως και το αν πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό που λέει το τωρινό καταστατικό μας, για όριο τριών διαδοχικών θητειών στους βουλευτές).

Αν θέλουν λοιπόν οι προοδευτικοί πολίτες μια μεγάλη παράταξη, τους ενθαρρύνω να γραφτούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και να λάβουν μέρος στις αλλαγές που ζητούν.

3) Κυβερνητικό Πρόγραμμα

Δεν πρόκειται αυτήν τη φορά να έχουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα της τελευταίας στιγμής, ένα copy paste από τα διάφορα τμήματα του κόμματος,

με ισορροπίες μεταξύ των διαφόρων «τάσεων», και χωρίς επαρκή κοστολόγηση.

Όχι.

Θα φτιάξουμε πρόγραμμα για τα πάντα. Και θα αγγίξουμε και θέματα που κάνουν «τζιζ».

Από τα προνόμια των βουλευτών μέχρι τον τρόπο λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα. Από την αναγκαστική στρατιωτική θητεία μέχρι τη διάκριση ρόλων κράτους - εκκλησίας.

Και ας συγκρουστούμε.

Ας συγκρουστεί κάποιος επιτέλους με τις παθογένειες δεκαετιών.

Με έναν σύμμαχο:

Με κάθε Ελληνίδα και Έλληνα που θα μπορεί να μπει ψηφιακά στον SYRIZA.gr και να εντοπίσει στο πρόγραμμά μας τις θεματικές που την/τον ενδιαφέρουν. Να μπορεί να βρει τον εαυτό της/του στο πρόγραμμά μας. Με πρόγραμμα για την κεντρική κυβέρνηση, για τις περιφέρειες, για κάθε κλάδο και επαγγελματική ιδιότητα.

Και με προτάσεις νόμου έτοιμες να γίνουν νομοσχέδια. Όλα έτοιμα να νομοθετηθούν και να εφαρμοστούν.

Η πορεία προς ένα τέτοιο κυβερνητικό πρόγραμμα έχει ήδη αρχίσει με τη φορολογική μας πρόταση. Αλλά τώρα προχωράμε ώστε να καλύψουμε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής.

Στις επόμενες μέρες, θα ανακοινώσουμε στον Τύπο τα υπόλοιπα think tank μας, με τρόπο πιο περιληπτικό από τα προηγούμενα, ώστε να αρχίσουμε άμεσα τη δουλειά για την επεξεργασία του προγράμματος. Μαζί με τα τμήματα του κόμματος, τους βουλευτές μας και φυσικά όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν.

4) Σκιώδης Κυβέρνηση

Μου λένε όλη την ώρα: Ποια είναι η ομάδα σου; Είσαι one-man-show. Θέλουμε να δούμε ανανέωση.

Φυσικά, όταν τους αναφέρω παραδείγματα από τα υπάρχοντα think tanks και το ευρωψηφοδέλτιο, μου λένε ότι όντως, υπάρχει νέο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά και πάλι, είναι σημαντικό ο κόσμος να ξέρει με ποιους επιθυμώ να κυβερνήσω αν μας επιλέξει - ειδικά επειδή έχει απογοητευτεί από τη δήθεν «αριστεία» των υπουργών της ΝΔ και συγχρόνως δεν ξεχνά υπουργούς της παλιάς κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον δεν είναι μαζί μας.

Έχω ένα όραμα για κυβέρνηση κυρίως εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Θεωρώ ότι υπάρχουν αντικρουόμενα κίνητρα όταν ένας υπουργός έχει εξουσία και συγχρόνως κυνηγά σταυρούς τοπικά. Θα ήθελα λοιπόν όποιος βουλευτής είναι να γίνει υπουργός, να είναι έτοιμος να θυσιάσει την έδρα του.

Για να απαντήσω λοιπόν μια και καλή στο «ποια είναι η ομάδα σου;», θα παρουσιάσω μέχρι το τέλος του χρόνου τη σκιώδη κυβέρνησή μας, η οποία θα επιβλέπει τη δημιουργία του προγράμματος - νομοσχεδίων και θα είναι η πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσής μας. Για να δώσουμε πρόσωπο σε αυτό που ονομάζουμε «νέος ΣΥΡΙΖΑ» και «σύγχρονη Αριστερά».

5) Μητρώο Στελεχών

Ανανέωση σημαίνει: μερικές καριέρες τελειώνουν, μερικές καριέρες αρχίζουν. C'est la vie...

Και αυτό θα αρχίσει άμεσα. Σε λίγες μέρες, θα μοιραστώ μαζί σας έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο στον οποίο κάθε μέλος θα μπορεί να δηλώσει το ενδιαφέρον του για αιρετή θέση: Για τα ψηφοδέλτιά μας στις βουλευτικές εκλογές και για την τοπική αυτοδιοίκηση (όπου υστερούμε, δυστυχώς, πολύ).

Θα γνωρίσουμε αυτόν τον νέο κόσμο. Θα του δώσουμε τη δυνατότητα να προσφέρει και να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα ώστε να πετύχει στα μελλοντικά μας ψηφοδέλτια. Όχι μόνο στην προκριματική διαδικασία, αλλά βεβαίως και στην εθνική διαδικασία απέναντι στον συντηρητισμό της δεξιάς.

Συγχρόνως, θα δημιουργήσουμε και μητρώο για όσους δεν επιθυμούν αιρετή θέση αλλά θα ήθελαν να στελεχώσουν την κυβερνητική δομή την επόμενη μέρα της νίκης μας, να προσφέρουν στη χώρα μας.

Και το κάθε υπουργείο δε θα στελεχωθεί από τους κολλητούς και τα ρουσφέτια του εκάστοτε υπουργού (όπως πχ το Υπ. Μεταφορών του Κώστα Καραμανλή). Θα στελεχωθεί από τον άξιο κόσμο που θα έχουμε αναδείξει.

6) Ακτιβισμός

Μπορεί μεν να έχουμε καταφέρει να σπάσουμε ως ένα βαθμό το επικοινωνιακό εμπάργκο της προπαγάνδας Μητσοτάκη, αλλά δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε τα πλοκάμια εξουσίας που έχει απλώσει παντού. Με τις απευθείας αναθέσεις, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες στην περιφέρεια, τις οικονομικές εξαρτήσεις.

Εκεί δεν αρκεί ούτε η πολιτική πρόταση (όσο καλοδουλεμένη και να είναι) ούτε η επικοινωνία (παρότι καταφέραμε να ηττηθεί ο Γκρίνμπεργκ και να ακυρωθεί στην πράξη το… βραβευμένο tiktok του Πρωθυπουργού). Εκεί χρειάζεται ακτιβισμός στην κοινωνία μέσα.

Για τον συνδικαλισμό έχω ήδη μιλήσει, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ θέλει να συνεργαστούμε. Αλλά και πάλι δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Πρέπει να χτίσουμε και εμείς τις δικές μας βάσεις παντού.

Για τον ακτιβισμό γενικότερα, εκεί πρέπει να πρωτοστατήσουμε με τους νέους τους οποίους ξανακερδίσαμε στις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να στρέψουμε τον πολιτισμό της χώρας μας προς την πρόοδο.

Δράσεις για το περιβάλλον. Για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Για τη ζωοφιλία. Για την ισότητα παντού.

Θα αρχίσουμε όμως με την Παλαιστίνη. Είμαι ήδη σε επικοινωνία με την παλαιστινιακή κυβέρνηση και με τον ΟΗΕ και οργανώνουμε ανθρωπιστική δράση στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας στις αρχές του Σεπτέμβρη. Εννοείται ότι θα είμαι παρών εκεί στην πρώτη γραμμή. Θα μοιραστώ σύνδεσμο ώστε να δηλώσουν ενδιαφέρον όσοι θέλουν να βοηθήσουν - ειδικά γιατροί (και ψυχίατροι), νοσηλευτές, διερμηνείς.

Θα αποδείξουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας. Και ως κοινωνία και ως κοινωνική αντιπολίτευση.

Τι σημαίνει το δεύτερο;

Όπως κάνουμε με τη φόρμα για τα παράπονα των πολιτών για το ΕΣΥ (σύντομα θα παρουσιάσουμε πολλά που έχουμε πληροφορηθεί από εσάς), έτσι θα αναδεικνύουμε τις αδικίες και τη διαπλοκή στη χώρα μας σε όλους τους τομείς.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βρουν μια ασπίδα προστασίας σε εμάς απέναντι στο κράτος-λάφυρο της ΝΔ.

Ο πολίτης θα έχει μια διέξοδο σε εμάς απέναντι στην ανεπάρκεια της δεξιάς κυβέρνησης.

Έξι πυλώνες λοιπόν. Εκκίνηση τώρα, με δομική ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2024, και έμπρακτο έργο από εκεί και πέρα.

Σας καλώ να αγνοήσετε τα στημένα παιχνίδια του συστήματος και τους μοχλευτές του.

Σας καλώ να φιλτράρετε τις «αλήθειες» και τις «λύσεις» που σας παρουσιάζουν ως δικές σας επιλογές που ποτέ δεν πήρατε.

Σας καλώ να επιλέξετε τη ριζική αλλαγή. Την είσοδο της ελληνικής πολιτικής στο άφθαρτο, το αξιοκρατικό και το αδιάφθορο.

Από μεριάς μου, έχω λάβει τα μηνύματα.

Ξέρω πού και πώς πρέπει να βελτιωθώ. Και το κάνω ήδη.

Δεν είμαι ένας εναντίον όλων. Είμαστε πολλοί εναντίον λίγων.

Στηρίξτε μας να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό που μοιάζει προδιαγεγραμμένο αλλά δεν είναι.

Στηρίξτε μας να μπορέσουμε να φτιάξουμε μαζί σας μια Ελλάδα στην οποία οι πολίτες της θα νιώθουν περηφάνια και αξιοπρέπεια.

Επιτέλους, κάτι πάει να αλλάξει.

