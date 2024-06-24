Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης του Φρέντη Μπελέρη σε δεύτερο βαθμό στα Τίρανα, με την απόφαση του Εφετείου του Ειδικού Δικαστηρίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς να αναμένεται αύριο Τρίτη 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το ρεποπρτάζ του Χρήστου Νικολαΐδη, το κλίμα που διαμορφώνεται στην αλβανική πρωτεύουσα τις τελευταίες ώρες είναι μάλλον κλίμα καταλλαγής και βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με άλλες περιπτώσεις πριν το δικαστήριο, όταν τότε τα φιλικά προς τον Έντι Ράμα μέσα ενημέρωσης προσπαθούσαν να δημιουργήσουν πολεμική ατμόσφαιρα εναντίον του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας.

Όπως φαίνεται, η αλβανική πλευρά προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους και εντός κάποιου συρταριού. Υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που ισχυρίζονται ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο ευρωβουλευτής της ΝΔ θα καταδικαστεί και πάλι σε δεύτερο βαθμό, ωστόσο σε ποινή μικρότερη των 20 μηνών, πράγμα που θα του επιτρέψει να απελευθερωθεί ήδη από αύριο, αφού έχει εκτίσει αυτήν την ποινή ως προφυλακισμένος από τις 12 Μαΐου.

Η συνεδρίαση του δικαστηρίου θα ξεκινήσει στις 14:00, ενώ η τελική απόφαση για τον Φρέντη Μπελέρη αναμένεται γύρω στις 16:00.

Πηγή: skai.gr

