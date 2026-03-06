Λογαριασμός
Ρόδος: Στους εορτασμούς για την επέτειο της Ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων ο Γεραπετρίτης

Ο ΥΠΕΞ βρίσκεται από σήμερα στη Ρόδο ως ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση με τίτλο «Θάλασσα Μνήμης - Γη Ελληνική - Τα Δωδεκάνησα στην αγκαλιά της Ελλάδας»

Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται από σήμερα στη Ρόδο ως ο κεντρικός ομιλητής στην ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Θάλασσα Μνήμης - Γη Ελληνική - Τα Δωδεκάνησα στην αγκαλιά της Ελλάδας».

Την εκδήλωση διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τιμώντας τη μνήμη και τους αγώνες της Δωδεκανήσου, η οποία συμπληρώνει αύριο τα 78 χρόνια από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου 1948.

Ο κ. Γεραπετρίτης, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργο Χατζημάρκο.

Αύριο, 7 Μαρτίου, θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, τη Ρόδο.

Φωτ.: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πηγή: skai.gr

